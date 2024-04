Intel fyringer rammer salgsafdeling,

Intel igangsætter en ny runde af fyringer denne uge, primært inden for Salg og Marketing. Ændringerne er del af en reorganisering, og Intel bekræfter fortsat investering i partnere.

8 apr. 2024 kl. 11:13 Af Maria DEL:

Intel har netop igangsat en ny runde af fyringer i denne uge, der vil resultere i en nedskæring i dets Salgs- og Marketinggruppe. Nyheden kommer fra CRN, som rapporterer, at en talsmand fra Intel bekræftede, at virksomheden havde foretaget nedskæringer som en del af dens omorganisering, men "ikke gav nogen yderligere detaljer."

Christophe Schell leder Salgs- og Marketinggruppen og er Intel's kommercielle direktør. En talsmand fra Intel udtalte til CRN: "Med det formål at fortsætte med at levere på virksomhedens strategi og skabe resultater for sine kunder, har Intel's [Sales and Marketing Group] annonceret ændringer i dets organisatoriske struktur. Vi har tillid til Intels fremtid og er forpligtet til at støtte alle medarbejdere i denne proces, herunder at behandle berørte medarbejdere med værdighed og respekt."

Vicepræsident for Intels nordamerikanske kommercielle og partner-salgsorganisation, Jason Kimrey, fortalte CRN, at Intels "partnere forbliver en afgørende del af Intels transformation, og vi vil fortsætte med at investere og vokse med dem i fremtiden."

Dette er ikke den første runde af fyringer, der rammer Intel. De blev indledt i oktober 2022, da Intel CEO Pat Gelsinger annoncerede, at virksomheden planlagde at skære udgifterne med op til $10 milliarder indtil 2025 for at klare "en pludselig og markant nedgang i efterspørgslen."

Intel har ikke sagt, hvor mange medarbejdere de har afskediget i den tid, hvor CRN rapporterer, at de eneste tal, der er "offentliggjort af Intel, har været i forbindelse med individuelle fyringsrunder, der påvirker 50 eller flere medarbejdere inden for en 30-dages periode på deres kontorer i Californien, som krævet af statens Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act."

Intel har langsomt opdelt sine forretninger i sektioner, da virksomheden er i fuld sving med at blive en af verdens største chipproducenter for at konkurrere med de bedste i verden: TSMC. Intel Foundry er netop en af disse forretningssektioner, og den fungerer som en uafhængig kontraktchipproducent, der vil konkurrere direkte med blandt andre Samsung i Sydkorea og TSMC i Taiwan.