Intel jagter Nvidia med nye AI-chips

Intel søger at overhale Nvidia med nye AI-chips. Gaudi 3 vil ifølge Intel være hurtigere og mere strømeffektiv end Nvidias H100-chip.

10 apr. 2024 kl. 09:57 Af Maria DEL:

Intel ruller en ny version af AI chip ud i et forsøg på at udfordre Nvidia i en af de hurtigst voksende dele af AI industrien. Opdateringen af processoren, kaldet Gaudi 3, vil være bredt tilgængelig i tredje kvartal, sagde Intel ved et firmaarrangement. Chippen er designet til at forbedre ydeevnen på to nøgleområder: hjælpe med at træne AI-systemer - en proces der involverer at bombardere dem dem med data og køre den færdige software.

Den stigende efterspørgsel efter AI-tjenester har sendt tech-virksomheder på jagt efter disse såkaldte acceleratorchips, men Nvidia har fået mest gavn. Tidligere versioner af Gaudi formåede ikke at opnå de markedsandele, som Intel havde håbet på, har administrerende direktør Pat Gelsinger sagt. Han forventer, at det nye model vil have en større indflydelse.

"De er en god konkurrent, men folk vil have et alternativ," sagde han tirsdag om Nvidia. "Verden har brug for flere leverandører, og vi er meget dedikerede til at give dette valg."

Intels aktier lukkede op mindre end 1 procent ved $38 tirsdag og vendte en tidligere nedgang. De havde været nede med 24 procent i år frem til mandagens lukning.

Gelsinger ønskede ikke at give priser, men sagde, at hans chips vil være "langt under" omkostningerne ved Nvidias nuværende og fremtidige chips. De vil give en "ekstremt god" total cost of ownership, sagde han.

At udfordre Nvidia vil ikke være let. Den uventede succes med selskabets H100 accelerator bidrog til mere end en fordobling af omsætningen og sendte dets markedsværdi over $2 billioner. Og nu sigter Nvidia mod at bygge videre på sin føring med en netop annonceret chipplatform kaldet Blackwell. Systemer baseret på det produkt vil være tilgængelige senere på året, sagde selskabet i marts.

Ifølge Intels vurdering vil Gaudi 3 være hurtigere og mere energieffektiv end H100. Det vil træne visse typer AI-modeller 1,7 gange hurtigere og være 1,5 gange bedre til at køre softwaren, hævder chipproducenten. Produktet vil være omtrent lige så godt som Nvidias nyere H200, sagde Intel, der klarer sig lidt bedre på nogle områder og lidt dårligere på andre.

Intel sagde, at de ikke kan give sammenligninger med Nvidias kommende Blackwell-serie, før disse produkter er offentligt tilgængelige. Intels rival Advanced Micro Devices (AMD) dets langvarige konkurrent inden for personlige computerprocessorer presser også på inden for feltet. Det afslørede en accelerator-lineup kaldet MI300 i december.

Intels Gelsinger har sagt, at han ikke bare forsøger at indhente Nvidia. Han forventer, at AI vil bringe et større økonomisk indtægtsboom for industrien især når teknologien spreder sig ud over dens nuværende koncentration i datacentre hos virksomheder som Microsoft og Alphabets Google. Personlige computere, mobiltelefoner og netværksudstyr vil kræve chips, der er i stand til at håndtere AI-opgaver og give brugerne øjeblikkelig feedback noget der ikke altid er muligt med fjernserverfarme.

Da Intel annoncerede sine resultater for fjerde kvartal i slutningen af januar, sagde Gelsinger, at han øgede forsyningen af Gaudi for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og at virksomheden har et "pipeline" for 2024 på "over $2 milliarder og voksende." Det bredere marked for virksomhedernes udgifter til generativ AI-udstyr vil stige fra $40 milliarder i 2024 til $151 milliarder i 2027, sagde Intel og henviste til markedsundersøgelser.

Men det understreger blot, hvor meget en føring Nvidia har. Selskabet havde datacenteromsætning på mere end $47 milliarder i de 12 måneder, der sluttede i januar. I dets nuværende regnskabsår vil det samlede beløb overstige $95 milliarder, ifølge skøn fra analytikere.