Intel Lunar Lake Xe2-LPG overgår Meteor Lake

Oplev Intel Lunar Lake Core Ultra 200V APU i en HP Spectre x360 bærbar. Overlegen ydeevne og lavere strømforbrug sammenlignet med Meteor Lake-tilbudene. Perfekt til lette og tynde bærbare computere.

1 may. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

En Intel Lunar Lake Core Ultra 200V APU indeni en HP Spectre x360 konvertibel laptop er blevet benchmarket i SiSoftware Sandra databasen. Resultatet viser den kommende Battlemage-baserede Xe2-LPG iGPU i et meget positivt lys, da den ikke kun er hurtigere, men også ser ud til at bruge mindre strøm end konkurrerende Meteor Lake tilbud.

Intel Lunar Lake MX mobile chips forventes at lande i computere, der lanceres senere i år. Med de 8 kerner (4 P og 4 E-kerner), en Xe2-LPG iGPU og et Core Ultra 200-mærke, positionerer Intel Lunar Lake CPU'erne som ydeevne/watt mestre for tynde og lette bærbare computere. Tidligere rapporter har hævdet, at Lunar Lake (LNL) processorerne kan tilbyde en 1.5x multi-core ydeevneforøgelse over 10-core Meteor Lake chips ved kun 17 W basestrøm.

Ligeledes har lækager også malet Xe2-LPG iGPU'en af LNL som værende en del hurtigere end Intel Arc iGPU'er featured i Core Ultra CPU'er. For at give mere vægt til rygterne omkring Lunar Lake iGPU-ydelsen, er der optrådt en HP Spectre x360-computer med en "Intel Core Ultra 200V" Lunar Lake chip i SiSoftwre Sandra-databasen med imponerende iGPU-resultater (via VideoCardz).

Den omtalte Lunar Lake Xe2-LPG iGPU kørte med en klokkehastighed på blot 1.85 GHz med en strømbegrænsning på 17 W. Derudover havde chippen 7 Xe-kerner (56 Execution Units) og 8 MB L2 cache. Med disse specifikationer scorede LNL iGPU'en 2.108.15Mpix/s, en score der er 19% højere end 8-core (128 EU) Meteor Lake Xe-LPG iGPU'en, der er opført i databasen. Hvad der er endnu mere interessant at bemærke er, at LNL chippen ikke kun kørte ved en betydeligt lavere klokkehastighed, men også havde en 11 W lavere strømbegrænsning sammenlignet med MTL-prøven.

Med andre ord kan LNL chips bringe en sund grafisk ydelsesfremgang over Meteor Lake chips, samtidig med at de bruger mindre strøm, hvilket gør Intels påstand om et "Gennembrud i ydelses/watt" til virkelighed. Lad os håbe, at de detail Lunar Lake chips viser lignende imponerende ydeevne i forhold til MTL, og baner vejen for Windows-håndholdte enheder, der faktisk kan konkurrere med AMD-baserede maskiner som ASUS ROG Ally