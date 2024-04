Intel og Sandia Labs Udvikler Hala Point

Intel og Sandia National Laboratories har lanceret Hala Point, verdens største neuromorfe system med 1,15 mia. neuroner, takket være 1,152 Intel Loihi 2 chips.

18 apr. 2024 kl. 10:39 Af Maria DEL:

Intel, i samarbejde med Sandia National Laboratories, har med succes implementeret Hala Point, som for øjeblikket er verdens største neuromorfiske system. Systemet består af 1.152 Intel Loihi 2 neuromorfiske chips, hver i stand til at simulere en million neuroner, hvilket resulterer i i alt 1,15 milliarder neuroner.

Intel's Loihi 2-chips, som er hjertet i Hala Point-systemet, måler kun 31 kvadratmillimeter og er udstyret med 2,3 milliarder transistorer hver. Disse chips er blandt de første, der er fremstillet ved hjælp af Intels avancerede Intel 4-processorteknologi, delt kun med deres Meteor Lake-serie.

Trods sine enorme beregningsmuligheder er Hala Point-systemet bemærkelsesværdigt kompakt og passer inden for seks rackenheder. Dets fysiske dimensioner er sammenlignelige med en konventionel mikrobølgeovn, og det fungerer med et strømforbrug på 2,6 kW. Denne udvikling markerer en betydelig milepæl inden for neuromorfisk computing og skubber grænserne for, hvad disse systemer kan opnå i form af størrelse, effektivitet og kompleksitet. Neuromorfisk computing er en gren af kunstig intelligens, der tager sin inspiration fra den naturlige hjerne.

Ved at efterligne hjernens struktur og funktioner kan neuromorfiske systemer tilbyde enestående beregningskraft og effektivitet i forhold til traditionelle computere. Med Hala Point-systemet, og dets rekordstore antal neuroner, fortsætter Intel med at være en førende kraft inden for udviklingen af neuromorfiske systemer.