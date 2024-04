Intel peger på bundkort for ustabilitet

Intel 13. og 14. Gen Raptor Lake Core i9-processorerne har oplevet ustabilitet og nedbrud. ASUS, MSI og GIGABYTE har allerede udsendt BIOS-opdateringer. Intel opfordrer brugerne til at følge anbefalede indstillinger.

29 apr. 2024 kl. 12:59 Af Maria DEL:

Intel's 13. og 14. Gen Raptor Lake Core i9 processorer har for nylig været fokus for opmærksomhed på grund af udbredte rapporter om nedbrud og ustabilitet, ofte under gaming. Med CPU'er, der trækker mere og mere strøm på high-end, er problemerne sandsynligvis relateret til temperaturer og strømlevering på visse 600/700-serie bundkort, og et fokus på at øge clockhastigheder, benchmark scores og ydeevne på bekostning af stabilitet.

ASUS har allerede løst problemet med en BIOS-opdatering, der introducerer en mere fornuftig 'Intel Baseline Profile' for strømbegrænsninger ved hjælp af Intels anbefalede indstillinger. Andre store bundkortproducenter som MSI og GIGABYTE har fulgt trop med deres egne BIOS-opdateringer og revideringer.

I en erklæring leveret til Igor's Lab, peger Intel på bundkortproducenterne for at deaktivere "termiske og strømleverancebeskyttelser, der er designet til at begrænse processorens eksponering for lange perioder med høj spænding og frekvens."

Det er en mærkelig holdning, når ustabiliteten ligger hos CPU'en men der kan dog være en forklaring. Intel har observeret, at dette problem muligvis er relateret til driftsforhold udenfor specifikationerne, hvilket resulterer i vedvarende høj spænding og frekvens under perioder med høj varme.

Analyse af de påvirkede processorer viser, at nogle dele oplever skift i minimum driftsspænding, der kan være relateret til drift uden for Intels specificerede driftsbetingelser. Mens den egentlige årsag endnu ikke er identificeret, observerer Intel, at flertallet af rapporterne om dette problem kommer fra brugere med bundkort, der er i stand til overclocking.

Intel bemærker, at 600/700-seriens bundkort ofte indstiller BIOS-standarder til at deaktivere termiske og strømleveringssikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at begrænse processorens eksponering for vedvarende perioder med høj spænding og frekvens. Intel anmoder system- og bundkortproducenter om at give slutbrugerne en standard BIOS-profil, der matcher Intels anbefalede indstillinger. Intel anbefaler stærkt, at slutbrugernes standard BIOS-indstillinger sikrer drift inden for Intels anbefalede indstillinger.

Derudover anbefaler Intel bundkortproducenterne at implementere advarsler til slutbrugere, der advarer dem om brug af låste eller overclocking funktioner. Intel fortsætter med aktivt at undersøge dette problem for at identificere rodfasen, og vil give yderligere opdateringer, når relevant information bliver tilgængelig.

Intel vil offentliggøre en offentlig erklæring om problemets status og Intels anbefalede BIOS-indstillinger i maj 2024. Intels 'Extreme Power Delivery' til 13. Generation Core i9-13900KS kan resultere i en peak-strømforbrug på 320 watt, så reducering af strømbegrænsningen naturligt sænker ydeevnen.

Måske skulle Intel have sat strengere retningslinjer eller krav til bundkort, der understøtter øgede strømbegrænsninger. Intel har ikke fundet rodfasen til problemet, og vil frigive en opfølgende erklæring til offentligheden næste måned.