Intel præsenterer Lunar Lake, Xeon 6, Guadi 3 chips

Intel afslører nyt om Xeon 6 SoC, Lunar Lake mobilprocessor og Gaudi 3 AI accelerator på Hot Chips 2024. Nye kernefunktioner leverer op til 40% lavere chip-strømforbrug og 4x hurtigere AI-ydelse.

27 aug. 2024 kl. 12:48 Af Maria DEL:

Intel har netop annonceret nye detaljer om sin kommende Xeon 6 SoC, Lunar Lake mobilprocessor, Gaudi 3 AI accelerator og OCI chiplet på Hot Chips 2024 denne uge.

Først og fremmest, den nye Intel 6 SoC kombinerer berægningschiplet fra Intel Xeon 6 processorer med en kantoptimeret I/O chiplet, der er bygget på Intel 4 process teknologi. Dette gør det muligt for Xeon 6 SoC at levere ydelsesforbedringer over tidligere generationer af Xeon CPU'er med forbedret strømeffektivitet og transistor tæthed i forhold til tidligere teknologier.

Intel vil have flere detaljer om sin kommende AI-processor til PC, Lunar Lake, med Arik Gihon, lederen af klient CPU SoC-arkitektur. Han vil tale om den nye Lunar Lake CPU og hvordan den er designet til at "sætte en ny standard for x86 strømeffektivitet, samtidig med at den leverer førende kerne-, grafik- og klient-AI-ydelse".

"De nye Performance-cores (P-cores) og Efficient-cores (E-cores) leverer fantastisk ydelse med op til 40% lavere system-on-chip strømforbrug sammenlignet med forrige generation. Den nye neurale processeringsenhed er op til 4 gange hurtigere, hvilket muliggør tilsvarende forbedringer i generativ AI (GenAI) over for forrige generation. Desuden forbedrer de nye Xe2 grafikbehandlingsenhedskerner gaming og grafik-ydelsen med 1.5 gange i forhold til den forrige generation".

Pere Monclus, Chief Technology Officer, Network and Edge Group hos Intel, forklarer: "På tværs af forbruger- og enterprise AI-brug er Intel kontinuerligt med til at levere platforme, systemer og teknologier, der er nødvendige for at omdefinere, hvad der er muligt. Som AI-arbejdsbelastninger intensiveres, muliggør Intels brede erfaring i branchen forståelsen af, hvad vores kunder har brug for for at drive innovation, kreativitet og ideelle forretningsresultater".

Monclus fortsætter: "Mens mere performant silicium og øget platformsbåndbredde er essentielle, ved Intel også, at hver arbejdsbelastning har sine unikke udfordringer: Et system designet til datacenteret kan ikke længere bare genbruges til edge-computing. Med dokumenteret ekspertise inden for systemarkitektur på tværs af beregningskontinuumet er Intel godt positioneret til at drive næste generation af AI-innovation".