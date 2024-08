Intel reducerer arbejdsstyrken med 15%

Tidligere på ugen var det blot oplysninger fra kilder men nu er det officielt. Intel planlægger at skære over 15% af medarbejderstyrken og reducere omkostninger med $20 milliarder, efter et tab på $1,6 milliarder i Q2.

2 aug. 2024 kl. 08:24 Af Maria DEL:

Intel meddelte torsdag, at de vil skære mere end 15% af deres arbejdsstyrke, mens de strømliner deres drift. Planen om at skære omkring $20 milliarder i udgifter i år kom, da Intel rapporterede et tab på $1,6 milliarder i det netop afsluttede kvartal. "Vores økonomiske præstation i Q2 var skuffende, selvom vi nåede vigtige produkt- og procesmilepæle," sagde Intels administrerende direktør Pat Gelsinger i en indtjeningsmeddelelse. "Trenden for anden halvdel af året er mere udfordrende end vi tidligere forventede."

Indtjeningen for andet kvartal blev påvirket negativt af "modvind" i ramp-up af Intels kunstige intelligens PC-produkt og ubenyttet kapacitet på deres faciliteter, ifølge CFO David Zinsner. "Ved at implementere vores nedskæringer tager vi proaktive skridt for at forbedre vores indtjening og styrke vores balance," sagde Zinsner. Intel har rapporteret at have haft 124.800 medarbejdere ved udgangen af sidste år, hvilket betyder at nedskæringerne kan ramme omkring 18.000 stillinger. I juni meddelte Intel, at de stopper udvidelsen af et stort fabriksprojekt i Israel, som skulle have tilført yderligere $15 milliarder til en chipfabrik.

Intel sagde på det tidspunkt, at "håndtering af store projekter, især i vores industri, involverer ofte tilpasning til skiftende tidsplaner." "Beslutningerne er baseret på forretningsbetingelser, markedsdynamik og ansvarlig kapitalstyring," tilføjede det amerikanske selskab. Bæltetightening kom kun en måned efter at Intel slog en tilsyneladende tone an i lyset af stærk konkurrence fra rivalerne Nvidia, AMD og Qualcomm, og præsenterede teknologier, som de sagde ville føre den kunstige intelligensrevolution.

I årtier har Intel domineret markedet for chips, der kører alt fra bærbare computere til datacentre. Men i de seneste år er dets konkurrenter, især Nvidia, steget frem på specialiserede AI-processorer. Under en hovedtale på Taiwans Computex expo præsenterede Gelsinger Intels nyeste Xeon 6-processorer til servere og delte flere detaljer om deres næste generation Lunar Lake-chips til AI-PC'er.

"AI driver en af de mest afgørende perioder for innovation, som industrien nogensinde har set," sagde Gelsinger. "Siliconens magi muliggør igen eksponentielle fremskridt inden for beregning, der vil skubbe grænserne for menneskelig potentiale og drive den globale økonomi i mange år fremover." Gelsinger sagde, at Intels nyeste udstyr giver den bedst tilgængelige blanding af ydeevne, energieffektivitet og overkommelighed. Hans præsentation fulgte tidligere hovedtaler af Nvidias chef Jensen Huang, AMD's CEO Lisa Su og Qualcomms Cristiano Amon - og de var fyldt med påstande og modsatrettede påstande om, hvilket firma's produkter der var de bedste for AI.

I juni afslørede Microsoft deres Copilot+ AI-PC'er, som vil have kunstig intelligens inkluderet i deres Windows-operativsystem. Sammen med Microsoft vil funktionerne blive tilføjet af nogle af verdens største computerproducenter, herunder Dell, HP, Samsung og Lenovo, hvilket tilbyder AI-funktioner på selve enheden og ikke kun via internettet.

Ifølge Intel forventes AI-computere at udgøre 80% af PC-markedet inden 2028, ifølge Boston Consulting Group.