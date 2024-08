Intel sælger aktier i Arm Holdings

Intel sælger sin aktieandel i chipdesigner Arm Holdings, hvilket bringer omkring $146,7 mio ind i Intels regnskab. Dette træk er del af virksomhedens restruktureringsplan og fokus på likviditet.

14 aug. 2024 kl. 10:11 Af Maria DEL:

Intel har solgt sin aktiebeholdning på 1,18 millioner i det britiske chipfirma Arm Holdings i løbet af andet kvartal, viser en regulerende indberetning fra virksomheden. Salget, der er foretaget i overensstemmelse med Intel CEO Pat Gelsingers strategi om at øge likviditeten, vil indbringe Intel omkring $146,7 millioner baseret på den gennemsnitlige pris på Arm-aktier mellem april og juni.

Dette træk kommer, da Intel forsøger at forblive relevant i chipindustrien ved at fokusere mere på udviklingen af avancerede AI-chips og udvide deres for-leje produktionskapaciteter. Intel har for nylig annonceret, at de vil skære mere end 15% af deres arbejdsstyrke og suspendere deres udbytte som svar på faldende investeringer i traditionelle datacenter-semiconductors.

"Intel er dedikeret til at bevare sin teknologiske fortrængning og konkretisere sin strategi om at fokusere mere på AI-chips," siger Cody Acree, analytiker hos Benchmark Co. Arm Holdings er kendt for at være en af de førende chipdesignere i verden og er blevet markedsledende inden for AI-chips. Dette salg markerer en vigtig milepæl for Intel og accelererer deres skift mod AI-chipmarkedet.

Baseret på de seneste indtægtsrapporter, har Intel kontanter og likvide midler for $11,29 milliarder og nuværende gæld på omkring $32 milliarder. Intels aktiekurs er faldet med mere end 59% hidtil i år, efter at virksomheden suspenderede sit udbytte.

Dette salg og fokusomstillingen kunne dog vise sig at være en god langsigtet strategi for at genoplive selskabets økonomi og teknologiske fortrængning.