Intel sælger stadig avancerede chips til Huawei

Intel har fortsat en licens til at sælge avancerede laptop-CPU'er til Huawei trods pres på Biden administrationen om at tilbagekalde tilladelsen.

13 mar. 2024 kl. 08:06 Af Maria DEL:

Intel har stadig en licens, som blev udstedt af Trump-administrationen, der tillader dem at sælge avancerede laptop CPU'er til Huawei, til trods for pres på Biden administrationen for at tilbagekalde tilladelsen, siger kilder.

AMD, Intels konkurrent, ansøgte om en licens til at sælge lignende chips i 2021 efter Bidens tiltrædelse, men modtog aldrig noget svar på deres ansøgning, siger en kilde. Intels evne til at beholde en licens til at sælge chips, mens en konkurrent ikke kunne opnå lignende tilladelse, viser den ujævne og usikre markedsføring, som virksomheder står overfor, når USA forsøger at begrænse Beijings adgang til sofistikeret amerikansk teknologi, især til en sanktioneret virksomhed som Huawei.

Republikanske senator Marco Rubio opfordrede Biden-administrationen til at tilbagekalde Intels licens til at sælge til Huawei "øjeblikkeligt" efter Reuters' rapport. Huawei, der er et symbol på den langvarige teknologikrig mellem Washington og Beijing, blev tilføjet til handelsrestriktionslisten af Trump-administrationen i 2019 på grund af påståede sanktionsforseelser.

Det er uklart hvorfor Intel blev tildelt deres licens, og AMD ikke blev det. Intels aktier i salg af Huawei-laptops med deres chips steg fra 52,9% til 90,7%, ifølge en præsentation fra AMD.

"Majoriteten af CPU'erne brugt i Huaweis bærbare computere er stadig fra Intel, så yderligere begrænsninger vil gøre Huaweis laptop-tilbud ret udfordrende," sagde Emma Xu, en analytiker hos teknologimarkedforskningsfirmaet Canalys.

I Kina er Huaweis markedsandel vokset fra 2,2 procent i 2018 til 9,7 procent for 2023, hvor det erstattede Dell som Kinas tredjestørste producent af bærbare computere, ifølge Canalys.

Intel er ikke den eneste chipproducent, der nyder godt af den ujævne licenspolitik. Qualcomm sikrede sig også en licens til at sælge chips til at drive Huaweis smartphones nær slutningen af Trump-administrationen, mens den taiwanesiske rival Mediateks ansøgning om tilladelse til at sælge lignende chips blev afvist, hvilket sendte deres Huawei-salg i frit fald, sagde en anden kilde.

Dog sagde Qualcomm i en nylig indsendelse, at selskabet ikke forventer at modtage "betydelige produktindtægter fra Huawei fremadrettet", da Huawei annoncerede lanceringen af nye 5G-telefoner, der bruger deres egne chips.

Intels licens forventes at udløbe senere på året og forventes ikke at blive fornyet, sagde kilder. Imidlertid fortsætter Huawei med at stole tungt på Intel-chips til sine bærbare computere, som det vises på deres hjemmeside.