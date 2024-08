Intel sagsøges af aktionærer efter svage resultater

Intel sagsøges af aktionærer for at skjule problemer, der førte til svage resultater, jobnedskæringer, udbytte suspension og et tab på over $32 mia. i markedsværdi på én dag.

9 aug. 2024 kl. 09:24 Af Maria DEL:

Intel er blevet sagsøgt af aktionærer, der hævder, at chipproducenten bedragerisk skjulte problemer, som førte til svage resultater, jobskæringer og suspensionen af udbyttet. Dette forårsagede et fald i virksomhedens markedsværdi på mere end $32 milliarder på blot én dag.

Den foreslåede massesøgsmål mod Intel, administrerende direktør Patrick Gelsinger og Chief Financial Officer David Zinsner, blev indgivet i den føderale domstol i San Francisco. Aktionærerne hævdede, at de blev overvældet, da Intel den 1. august afslørede, at deres såkaldte "foundry" forretning, der producerer chips på kontrakt for andre, var på vej ned ad bakke.

Dette kostede virksomheden milliarder af dollars, samtidig med at omsætningen faldt. De sagde, at virksomhedens vildledende udtalelser om forretningen og dens produktionsevner, fra den 25. januar til 1. august, kunstigt øgede aktieprisen.Intel havde ingen umiddelbar kommentar.

Søgsmålet kom efter, at Intel sidste torsdag annoncerede, at de ville afskedige mere end 15% af deres medarbejdere og suspendere deres udbytte, som en del af en omstrukturering beregnet til at spare $10 milliarder i 2025. Intel rapporterede også et nettotab på $1.61 milliarder for andet kvartal, da omsætningen faldt med 1% til $12.83 milliarder.

Virksomheden har haft svært ved at modstå konkurrencen fra rivaliserende chipproducenter og drage fordel af væksten inden for kunstig intelligens. Blandt dens konkurrenter er Advanced Micro Devices, Nvidia, Samsung Electronics og Taiwans TSMC. Intels aktiekurs faldt 26% til $21.48 den 2. august, dagen efter de annoncerede kvartalsoversigtet, jobskæringerne og suspensionen af udbyttet.

Aktierne lukkede onsdag med et fald på 3,6% til $18.99 og er faldet med 34,6% siden annonceringen. Sagen er Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis v Intel Corp, U.S. District Court, Northern District of California.