Intel sejrer i UK patentkamp med R2

Intel vinder patentstrid mod R2 Semiconductor i London. Domstolen ugyldiggør R2's patent, beskytter Intel's chip salg.

1 aug. 2024 kl. 11:03 Af Maria DEL:

Intel har onsdag vundet den britiske del af en global patentstrid med den amerikanske rival R2 Semiconductor, som havde søgt om en mulig indsigelse, der potentielt kunne forhindre salget af nogle af Intels chips. R2 sagsøgte Intel ved London's High Court i 2022 og argumenterede for, at Intel havde krænket deres patent ved at markedsføre chips og processorer, der indeholder fuldt integrerede spændingsregulatorer.

Intel påstod på sin side, at R2's patent var ugyldigt, og at det desuden prøvede at invaliderer R2's patent, som omhandler on-chip kraftforsyninger til computer mikroprocessorer. Og High Court faldt dom til fordel for Intel.

Dommer Richard Hacon sagde i en skriftlig afgørelse efter en retssag i april, at R2's patent er ugyldigt på grund af manglen på en "opfindsom skridt" ved bygning på tidligere opfindelser. Dommeren tilføjede dog, at Intel ville have krænket R2's patent, hvis det var blevet anerkendt som gyldigt. Hverken Intel eller R2 har umiddelbart svaret på en anmodning om en kommentar. R2's advokater argumenterede i retsdokumenter for, at "hele Intels nuværende produktlinje af mikrobe, processorer eller andre mikroelektroniske enheder, der indeholder en fuldt integreret spændingsregulator" krænker deres patent.

R2 søgte en indsigelse mod yderligere påståede krænkelser, hvilket kunne have stoppet Intel fra at sælge produkter, herunder deres "Ice Lake" server chips. Onsdagens afgørelse står i kontrast til en afgørelse i R2's favør givet af en tysk domstol i februar. Regional retten i Düsseldorf afgjorde, at Intels produkter krænkede R2's patent, en beslutning som er under appelsag, ifølge Intels advokater i den britiske retssag. Intel og R2 er også involveret i lignende retssager i Frankrig og Italien.