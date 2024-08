Intel Skærer Job, Citerer Omkostningsreduktioner

Intel planlægger at nedlægge tusindvis af job for at nedbringe omkostninger og finansiere en ambitiøs genopretningsplan. Virksomheden forventes at rapportere flade indtægter i andet kvartal.

31 jul. 2024 kl. 10:20 Af Maria DEL:

Intel har annonceret, at de vil nedlægge tusindvis af job for at reducere omkostningerne og investere i et ambitiøst forsøg på at komme sig efter et fald i indtægterne og svage markedspræstationer. Flere personer, der er bekendt med sagen, fortalte Bloomberg, på betingelse af anonymitet på grund af informationen ikke er offentliggjort, at arbejdskraftreduktionen kunne blive annonceret så tidligt som denne uge.

Virksomheden forventes at rapportere sit resultat for andet kvartal torsdag (1. august), hvor analytikere forventer, at Intels indtægter vil være flade i forhold til samme periode sidste år. Det forstås, at Intels administrerende direktør, Pat Gelsinger, har været ivrig efter at investere tungt i forskning og udvikling for at forbedre Intels teknologi og hjælpe virksomheden med at genvinde sin dominans i halvlederindustrien, et område der også befolkes af giganter som Advanced Micro Dealers, Nvidia og TSMC.

Det var under Gelsingers ledelse som administrerende direktør, at Intels lederskab inden for halvledernichen blev eroderet. Det blev tidligere rapporteret, at Intels chef planlagde at bygge fabrikker til fremstilling af halvledere for andre chipproducenter. Dog har det amerikanske netmedie VCPost tidligere rapporteret, at udviklingen af Intels $25 milliarder fabrik i Israel er blevet udsat.

Det blev også afsløret, at Intel har ansat Naga Chandrasekaran, der tidligere arbejdede hos Micron Technology, som virksomhedens chef for globale operationer. Trods de forestående jobskæringer steg Intels aktier med ca. 1% i eftermarkedet og nåede $31.11 per aktie.