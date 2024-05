Intel snart klar med Arrow Lake-S

Intel er ved at gøre sig klar til at afsløre sin nyeste serie af desktop CPU'er, kaldet Arrow Lake-S. Disse nye processorer vil falde under Core Ultra 200-seriens paraply og vil tilbyde et udvalg af niveauer og varianter, herunder K, F og potentielt T-modeller i fremtiden.

Det forventes, at Intel vil foretage en mindre justering af produktbetegnelsen for sine desktop CPU'er. Velrenommerede hardwarelækker Raichu, kendt for præcise Intel-lækager tidligere, afslørede nogle detaljer om den kommende lineup. Den næste generations desktop CPU-lineup forventes at inkludere følgende ulåste modeller fra K-serien:

Core Ultra (9?) 285K

Core Ultra (7?) 265K

Core Ultra (5?) 245K

Der er ingen omtale af en 290K-del, men disse navne bør lyde bekendte. Intel havde meget lignende navne til mobile SKUs.

Dog er vi i dette tilfælde ved at se på desktop CPU'er. Raichu nævnte ikke Core Ultra-niveauer, men hvis vi antager, at kun disse tre dele er lancerings-SKU'er (Intel har typisk tre K og KF SKUs ved lancering), er 265K sandsynligvis en del af Core Ultra 7-modellerne.

Derudover er der en liste over ikke-K-modeller kendt som "OC låst" med en TDP på 65W. Denne kategori forventes at omfatte SKUs som 275, 255 og 240. Sidstnævnte blev allerede nævnt tidligere, og den vil også vises med F-varianten, der mangler integreret grafik.

Selvom Raichus lækage, bør man stadig tage det med et gran salt. Faktisk er det muligt, at SKUs som 290K stadig kan blive lanceret, kun som den nye KS-version. Ville det ikke give mere mening? Det er svært at sige, den næste desktop lineup vil være den mest betydelige ændring i Intel desktop portefølje betegnelser i over et årti.