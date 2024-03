Intel solgte flest CPU'er i 2023

Selv om meget fokus inden for computer chips ligger på AI chips fra Nvidia og nye Apple chips, så er Intel stadig kongen med en rigtigt god margen når vi ser på chip salg i 2023. Intel afsendte 50 millioner enheder, AMD 8 millioner enheder, Apple 6 millioner enheder

12 mar. 2024 kl. 09:12 Af Maria DEL:

De seneste statistikker er rapporteret af Canalys, der præsenterede deres seneste infografik og rapport om det globale PC (Notebook & Desktop) CPU-marked i Q4 2023. Nogle interessante statistikker udover CPU-forsendelser og indtægter inkluderer de populære PC-segmenter i hver region. Det rapporteres, at desktop PC-markedet er livligt i APAC (Asia Pacific) og EMEA (Europe & Middle East / Africa), mens PC notebook-segmentet er stærkt i den kinesiske og latinamerikanske region, mens det nordamerikanske publikum er mere tilbøjeligt til tablet-markedet.

Når det kommer til samlede PC-forsendelsesenheder og årlig vækst efter CPU-leverandører, tegner Intel sig for den største del her med 50 millioner CPU-enheder afsendt i det foregående år, hvilket markerer en vækst på 3%. AMD derimod kommer på andenpladsen med 8 millioner enheder afsendt (-1% YoY), og Apple så 6 millioner enheder afsendt (-4% YoY). Forskningsfirmaet fremhæver, at Intel bevarer en 78% markedsandel, mens AMD's andel er på 13%.

Hvad angår indtægterne, formåede Intel at øge sin PC CPU-forsendelsesindtægt med 2% til 41 milliarder, efterfulgt af Apple med en indtægt på 8 milliarder (+8% YoY) og AMD's 5 milliarder i indtægter (+6% YoY). Det dækker også andre spillere som MediaTek, Qualcomm og ARM, der endnu ikke har nået de store tre, men Qualcomm forventes at gøre et stort indtog på PC-markedet i år med sine Snapdragon X Elite- og X Plus-chips.

Når man nedbryder forsendelserne pr. PC-forhandler, var Lenovo den største forhandler for Intel med 25% af de samlede forsendelser, efterfulgt af HP med 23%, Dell med 19%, ACER med 7% og ASUS med 6%. På AMD's side var Lenovo igen den største PC-forhandler med en andel på 40% af de samlede forsendelser, efterfulgt af HP med 29%, ASUS med 14% og ACER med 6%. Indtægtsfordelingen er lignende for de samlede forsendelser. PC Notebook-segmentet forbliver det mest populære valg til CPU'er med en andel på næsten 69% ifølge en rapport fra Jon Peddie Research. Desktops blev rapporteret til at udgøre 31% af markedsandelen i Q4 2023.

Statistikker fra PassMark viser også, at Intel vinder markedsandele på tværs af alle segmenter, hvad enten det er desktops, laptops eller servere.

Mens AMD tilbyder gode CPU-valgmuligheder på næsten alle markedssegmenter, ser det ud til, at Intel stadig har godt fat i tingene på OEM PC-markedet, hvilket har ført til, at de fortsat opretholder deres suveræne dominans på x86 CPU-segmentet. AMD har gjort en forskel, og vi kan forvente, at det røde hold fortsat vil erodere Chipzillas andel med kommende chip-tilbud, der forventes at blive frigivet senere på året.