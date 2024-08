Intel tilbyder irske ansatte frivillige fratrædelsespakker

Intel planlægger at afskedige 15% af personalet for at reducere omkostninger. Medarbejdere i Irland tilbydes frivillige fratrædelsesordninger på op til 500.000 euro.

14 aug. 2024 kl. 09:21 Af Maria DEL:

Intel har for nylig meddelt, at de vil afskedige 15% af deres samlede medarbejderstab for at reducere omkostninger og vende den seneste tids udvikling med skuffende indtægter.

I Irland har chipproducenten for nylig tilbudt frivillige fratrædelsespakker til deres Leixlip-personale, som kan beløbe sig til 500.000 euro. Forslaget, der blev cirkuleret blandt medarbejderne sidste uge, giver personalet indtil den 23. august til at ansøge om frivillig fratrædelse.

Under de tilbudte vilkår kan medarbejdere med mere end to års anciennitet modtage yderligere fem ugers løn for hvert års anciennitet. Dette er ud over Irlands lovbestemte sats på to ugers løn pr. års anciennitet, med et loft på 600 euro pr. uge.

En medarbejder kan modtage en fratrædelsespakke til en værdi af 500.000 euro, hvis de bliver godkendt til frivillig fratrædelse. De, der ansøger om forslaget, vil høre den 6. september, om deres fratræden er godkendt, og de, der accepteres, vil forlade Intel den 30. september.

Intel beskæftiger i øjeblikket omkring 4.900 mennesker i Irland. Hvis chipproducenten anvender sin 15% arbejdsstyrkereduktion på deres irske medarbejdere, betyder det, at omkring 730 medarbejdere vil blive afskediget.

Intel bliver nødt til at foretage tvungne afskedigelser, hvis de ikke får nok frivillige til fratrædelsesplanen. Det er ukendt, om Intel vil anvende det 15% tal direkte på Irland. Mediet Business Post kontaktede Intel for en kommentar, men virksomhedens talskvinde ønskede ikke at kommentere på specifikke detaljer. Hun sagde, at Intel stadig vurderer den lokale påvirkning af nedskæringerne, så de "ikke offentliggør et tal lige nu om påvirkningen i Irland."

I 2022 opfordrede Intel op til 2.000 medarbejdere i Irland til at tage tre måneders ubetalt orlov for at reducere omkostningerne. Det reducerede deres arbejdsstyrke med omkring fem procent mellem oktober 2022 og slutningen af 2023.

Det er vigtigt at bemærke, at Intel for nylig flyttede nogle af deres højvolumen-chipproduktionsprocesser til Irland. Under et nyligt opkald med finansielle analytikere pegede Intel på denne bevægelse som en væsentlig bidragsyder til deres faldende bruttomargin i kvartalet.

Finansdirektør David Zinsner sagde, at bevægelsen havde resulteret i besparelser på $1 milliard i kapitaludgifter og ville gavne Intel på lang sigt.