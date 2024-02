Intel sigter efter at overhale TSMC

Intel planlægger at genindtage førerpositionen fra TSMC som producent af verdens hurtigste chips senere i år med Intel 18A teknologi. Microsoft bruger Intels teknologi til at fremstille en speciallavet chip.

22 feb. 2024 kl. 08:11 Af Maria DEL:

Den verdenskendte chipproducent Intel har udtalt, at den har planer om at overtage TSMC's position som producent af verdens hurtigste chips. Dette vil ske gennem anvendelsen af det, som Intel kalder Intel 18A fremstillingsteknologi. Dette er en bemærkelsesværdig udmelding, da det tyder på, at Intel er på vej til at genoprette sin tidligere dominerende position inden for avanceret chipfremstilling.

På et event i San Jose, Californien, under den første teknologikonference for Intel Foundry, afslørede Intel også, at Microsoft har planer om at bruge deres tjenester til at fremstille en skræddersyet computerchip. Dette er en vigtig udvikling, da det peger på en stigende interesse og tillid til Intel's teknologi og produktionskapaciteter fra en af de største teknologivirksomheder i verden. Intel har yderligere meddelt, at de forventer at slå deres interne deadline for at overgå TSMC inden 2025.

Dette er et ambitiøst mål, men Intel virker sikker på deres evne til at nå det. De har også givet nye detaljer om, hvordan de planlægger at opretholde et forspring over TSMC ind i 2026 og fremover. En væsentlig del af denne strategi er introduktionen af en ny teknologi, som Intel kalder for Intel 14A. Dette er første gang, at selskabet har givet detaljer om deres planer, der strækker sig ud over 2025.

Denne deadline blev sat af Intel's CEO, Pat Gelsinger, da han overtog roret for tre år siden med det formål at genvinde chipproduktionens krone. Intel giver yderligere indikationer på deres forventede succes ved at forudse en stigning i ordre på $15 milliarder, op fra de $10 milliarder, de tidligere havde forventet at modtage fra investorer. Alt i alt tyder det på, at Intel er på vej mod en positiv fremtid inden for chipfremstilling hvis denne udmelding ender med at holde vand.