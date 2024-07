Intels nye 800-serie platform detaljeret

Intel præsenterer deres nye LGA-1851 socket og 800-serie chipset til kommende Core Ultra 200 serien "Arrow Lake" desktop CPU'er. Flere PCIe Gen5 baner, integreret Thunderbolt 4 og understøttelse af op til DDR5-6400. Lancering i oktober.

2 jul. 2024 kl. 10:00 Af Maria DEL:

Intel er i øjeblikket vært for en række arrangementer for distributører og bestyrelsespartnere for at vise deres nye LGA-1851 stik og 800-serien chipset, der vil drive deres kommende Core Ultra 200 serie desktop CPU'er.

Disse nye enheder, inklusive Arrow Lake-S processorer, vil markere et betydeligt skridt fremad i ydeevne og funktionalitet for Intel. I nogle nye lækager får vi nogle detaljer om det nye 800-serien chipset, der viser os den fulde PCIe-konfiguration.

Arrow Lake-S processorer vil have dedikerede 16 PCIe Gen5 baner til grafik, med yderligere 4 Gen5 baner til SSD opbevaring. Derudover er der en ekstra Gen4x4 interface, der er forbundet direkte til CPU'en. Dette vil tillade brugere at tilslutte en anden Gen4 SSD direkte til CPU'en.

Dette betyder, at brugere og gamere, der vedtager det nye Core Ultra 200 serie "Arrow Lake" CPU platform med det nye 800-serien chipset, ikke vil skulle ofre Gen5 baner for GPU'er og opbevaring. Ikke kun det, men de nye Arrow Lake CPU'er vil have integrerede Thunderbolt 4 controllere over 800-serien chipset board, med support til op til 4 skærme tilsluttet til integreret Arc Xe-LPG grafik.

Du vil også kunne tilslutte en DisplayPort 2.1 eller HDMI 2.1 skærm direkte til dit bundkort. Diagrammet over chipset bekræfter også support til USB 20G, 10G og 5G tilslutninger. Intels nye 800-serien chipset vil rulle ud med det nye LGA-1851 stik, og familien vil omfatte flagskibet Z890, samt serierne H870, B860 og H810. Alle de bedste bundkort har også support til DDR5-6400.

Intels næste generation Core Ultra 200 serie "Arrow Lake" CPU'er lanceres i oktober, og vil tage det næste generations CPU slag til AMD og deres kommende Zen 5-baserede Ryzen 9000 serie "Granite Ridge" CPU'er, der vil blive lanceret denne måned."