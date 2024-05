Intels Falcon Shores: 1500W TDP

Intel afslører detaljer om næste generations Falcon Shores CPU ved ISC 24 eventet, med imponerende højt strømforbrug. Falcon Shores GPU vil bruge op til 1500W strøm.

17 may. 2024 kl. 08:55 Af Maria DEL:

Intel gav os en smagsprøve på deres næste generations Falcon Shores GPU under ISC 24-begivenheden, hvor de afslørede nogle ganske "imponerende" strømforbrugstal. Den næste generations Intel Falcon Shores GPU vil bruge op til 1500W strøm, og der er ingen luftkølet variant planlagt.

Falcon Shores er næste generations GPU arkitektur til Xe, med Falcon Shores oprindeligt planlagt for år tilbage som en XPU der havde både en x86-baseret CPU og GPU-kerner, ligesom AMD's nye Instinct MI300A APU. Senere valgte Intel at nedgradere Falcon Shores til kun at være en GPU-design, så den vil nu tage det bedste fra Intels Gaudi AI accelerators, kombineret med næste generations Xe grafikarkitektur til HPC og andre beregnings-tunge arbejdsbelastninger.

Intels nye Falcon Shores GPU vil også blive bakket op af et stort softwareøkosystem kaldet oneAPI. ComputerBase var til stede under ISC 24, hvor de rapporterede: "Intels ydeevneforudsigelser er én ting, men strømforbruget er en anden. På messen blev tallet 1500 watt, som Intel sigter mod for Falcon Shore, nævnt flere steder. Det siges, at Intel fra begyndelsen har udelukket en luftkølet variant for Falcon Shores, ligesom det vil være tilfældet for Gaudi3".

Vi bør forvente, at den 1500W TDP-design vil være flagskibs-Falcon Shores GPU'en, mens vi bør forvente, at de andre HPC GPU'er vil have lavere TDP'er (og muligvis luftkølede varianter). Falcon Shores i 1500W TDP-variant vil uden tvivl have væskekøling.