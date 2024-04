Kina erhverver forbudte Nvidia-chips

Kinesiske universiteter og forskningsinstitutter erhverver avancerede Nvidia AI-chips via forhandlere, på trods af USA's forbud. Find ud af mere!

23 apr. 2024 kl. 09:43 Af Maria DEL:

Kinesiske universiteter og forskningsinstitutter har for nylig erhvervet high-end Nvidia kunstig intelligens (AI) chips gennem forhandlere, på trods af at USA i 2023 udvidede et forbud mod salg af sådan teknologi til Kina.

En gennemgang af hundredvis af udbudsdokumenter af Reuters viser, at 10 kinesiske selskaber købte avancerede Nvidia chips indlejret i serverprodukter fra Super Micro Computer, Dell Technologies og Taiwans Gigabyte Technology, efter at USA i november 2023 udvidede embargoen for at omfatte flere chips og lande under licensregler. Konkret indeholdt serverne nogle af Nvidias mest avancerede chips, ifølge de tidligere upublicerede udbud opfyldt mellem den 20. november og 28. februar.

Mens USA forbyder Nvidia og dets partnere at sælge avancerede chips til Kina, herunder via tredjeparter, er salg og køb af chips ikke ulovligt i Kina. De 11 sælgere af chipsene var ukendte kinesiske forhandlere. Reuters kunne ikke fastslå, om de ved at opfylde ordrerne brugte beholdninger erhvervet før USA strammede chip-eksportrestriktionerne i november.

I en kontakt med Reuters sagde Nvidia, at udbuddene specificerer produkter, der blev eksporteret og bredt tilgængelige før restriktionerne. "De indikerer ikke, at nogle af vores partnere overtrådte eksportkontrolreglerne og udgør en ubetydelig del af de produkter, der sælges globalt," sagde en talsperson. Serverproducenterne sagde, at de overholdt gældende love eller ville undersøge sagen nærmere.

Blandt køberne var Chinese Academy of Sciences, Shandong Artificial Intelligence Institute, Hubei Earthquake Administration, Shandong og Southwest universiteter, et teknologi-investeringsfirma, der ejes af Heilongjiang-provinsens regering, et statsejet luftforskningscenter og et rumvidenskabscenter. Ingen af de kinesiske købere og detailhandlere svarede på Reuters' spørgsmål om sagen.

Daniel Gerkin, partner hos advokatfirmaet Kirkland & Ellis, sagde, at Nvidia chips måske kunne blive omdirigeret til Kina uden producentens viden, på grund af manglende gennemsigtighed i forsyningskæderne. Hvis producenten havde udført tilstrækkelig "due diligence", "ville det formentlig være udfordrende for den amerikanske regering at iværksætte en håndhævelsesaktion," sagde han.

USA's Handelsministerium sagde til Reuters, at det ikke kunne kommentere eventuelle potentielle igangværende undersøgelser, men sagde, at dets Bureau of Industry and Security overvågede omdirigeringer af begrænsede chips, udførte slutbrugschecks og undersøgte potentielle brud. Embedsmænd ville undersøge troværdige påstande om overtrædelser, herunder brug af skuffeselskaber, sagde en talsperson.

Nvidia sagde, at systemer bygget med deres grafiske processorenkerner (GPUs) - chips, der opdele computeropgaver i mindre dele og behandler dem sammen - og videresolgt af tredjeparter, skulle overholde de amerikanske restriktioner. "Hvis vi afgør, at et produkt senere er videresolgt i strid med de amerikanske eksportkontrolregler, vil vi samarbejde med vores kunder om at træffe passende foranstaltninger," sagde talspersonen.