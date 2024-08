Kinas nye AI-chip overgår Nvidia's H100 GPU

Et hold af forskere har lanceret verdens første fuldt optiske AI-chip, der overgår NVIDIA's energieffektivitet. Dette er en betydelig opgradering inden for chipindustrien.

15 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Et hold af forskere fra Beijing har introduceret Taichi-II chippen, den første fuldt optiske kunstige intelligens chip i verden, der overgår i energieffektivitet NVIDIAs H100 GPU. Chippen, udviklet af et hold fra Tsinghua University under ledelse af professorerne Fang Lu og Dai Qionghai, blev introduceret i en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature, ifølge South China Morning Post.

Denne chip, en betydelig forbedring fra den tidligere Taichi chip, opererer helt og holdent ved hjælp af lys, hvilket eliminerer behovet for elektroniske computere. Holdet hævder, at denne innovation har ført til en betydelig stigning i effektiviteten og ydeevnen.

Taichi-II chip's ydeevne blev fundet at være overlegen i forhold til dens forgænger i forskellige scenarier, herunder en 40% stigning i nøjagtigheden af klassifikationsopgaver og en forbedring på seks størrelsesordener i energieffektiviteten i svagt oplyste miljøer.

Lu forklarede, at holdet overvandt udfordringerne ved konventionelle optiske AI metoder ved at udvikle en metode, hvor en datointensiv træningsproces udføres direkte på den optiske chip, hvilket muliggør en stor del af maskinlæringen udført i parallel. Dette gennembrud kommer på et afgørende tidspunkt for Kina, der har stræbt efter selvstændighed i avanceret chipproduktion i lyset af amerikanske bestræbelser på at begrænse dets adgang til topmoderne teknologier.

I maj annoncerede den kinesiske regering en offentlig fond på 47,5 milliarder dollars med henblik på at styrke sin chipindustri. På trods af amerikanske handelsrestriktioner, ifølge industriledere, står Kinas chipsektor over for eksplosiv vækst i de næste tre til fem år.

Dette gennembrud kommer også på et tidspunkt, hvor Nvidias højteknologiske AI chips angiveligt når frem til den kinesiske præsident Xi Jinpings militær, potentielt set at hjælpe med Kinas teknologiske fremskridt.