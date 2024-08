Lancerer Intel Core Ultra 200 'Arrow Lake-S' CPU?

Intel forbereder sig angiveligt til at lancere næste generations Core Ultra 200-serie "Arrow Lake-S" desktop CPU'er den 10. oktober. Forvent nye 800-serie bundkort og DDR5-understøttelse.

19 aug. 2024 kl. 10:46 Af Maria DEL:

Intel forbereder sig angiveligt på at frigive sine næste generation Core Ultra 200 serie "Arrow Lake-S" desktop CPU'er den 10. oktober, ifølge de seneste rygter. Benchlife forklarede: "Selvom Intel Innovation 2024 begivenheden er blevet udsat, Arrow Lake-S for desktop computere, også kendt som Intel Core Ultra 2 serie processorer, ifølge den information, vi har opnået, planlægger Intel i øjeblikket at frigive den den 10 oktober".

Vi ved ikke om denne påståede 10 oktober begivenhed ville være en hård lancering hvor produkterne rent faktisk er at finde eller bare en papir lancering, men Intel sagde, at deres Arrow Lake-S desktop processorer var på sporet for en Q4 2024 lancering, da de forsinke deres oprindelige Arrow Lake-S lancering begivenhed, Intel Innovation 2024, fra September 2024 til "en gang" i 2025.

Hvad kan man så forvente fra Intel? Virksomheden vil afsløre sine nye Core Ultra 200 serie "Arrow Lake-S" desktop CPU'er og nye 800-serie bundkort ledet af flagskibet Z890 chipset. En ny LGA 1851 socket vil debutere, hvilket betyder, at man skal opgradere sit bundkort med en ny Arrow Lake-S processor, og de understøtter kun DDR5 denne gang, ingen DDR4 support for Intels nye platform.

Intels Core Ultra 9 285K processor vil have 8 Lion Core Performance Cores (P-Cores) og 16 Skymont Efficiency Cores (E-Cores), med tidligere rygter, som sætter Core Ultra 9 285K til at have op til 5,7GHz boost CPU hastigheder. Intels næste generation flagskib Core Ultra 9 285K "Arrow Lake-S" processor vil rulle ud med 24 kerner og 24 tråde (der er ingen Hyper-Threading på Arrow Lake) med boost CPU hastigheder på op til 5,7GHz, lidt langsommere end de nuværende 14th Gen Core "Raptor Lake Refresh" CPU'er.

Lige nu har Intel en 6,2 GHz boost på sin Core i9-14900KS processor, 6,0 GHz fra Core i9-14900K, og endda 6,0 GHz og 5,8 GHz fra Core i9-13900KS og Core i9-13900K processorerne. Arrow Lake vil levere flere forbedringer, med IPC ydeevne forbedringer for at gøre de 5,7 GHz på Core Ultra 9 285K stadig føles hurtigt i forhold til en stor 6,0 GHz boost fra 14900KS.

Intels nye Core Ultra 200 serie "Arrow Lake-S" desktop processorer vil ikke have lige så høje boost hastigheder som 14th Gen Core CPU'er, med flagskibet Core i9-14900KS processor, der når 6,2 GHz, mens Core i9-14900K når 6,0 GHz frekvenser. Kommende og nuværende boost CPU hastigheder fra Intel processorer: