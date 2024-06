MediaTek accelererer AI-innovation med Arm

MediaTek annoncerer samarbejde med Arm Total Design for at fremskynde udviklingen af AI-baserede produkter. Dette sker med fokus på datacentre og avancerede teknologier fra edge til sky.

4 jun. 2024 kl. 09:59 Af Maria DEL:

Chipproducenten MediaTek har meddelt, at de er blevet medlem af Arm Total Design, et økosystem, der sigter mod at fremskynde og forenkle udviklingen af produkter baseret på Arm Neoverse Compute Subsystems (CSS).

Arm Neoverse CSS er designet til at imødekomme ydeevne- og effektivitetsbehovene i AI-applikationer i datacenteret, infrastruktursystemer, telekommunikation og mere.

"Vi vil arbejde tæt sammen med Arm, når vi udvider vores tilstedeværelse i datacentre ved at udnytte vores ekspertise inn hybrid computing, AI, SerDes og chiplets, og avanceret pakningsteknologi for at fremskynde AI-innovation fra kanten til skyen," sagde Vince Hu, Corporate Vice President hos MediaTek, i en erklæring. Ved at udnytte Neoverse CSS kan MediaTek's brancheledende SoC-integrationsdesignkapacitet levere differentierede løsninger og fremskynde markedsintroduktionen, sagde virksomheden.

MediaTek kan udnytte Neoverse CSS til at levere optimerede SoC'er til specifikke applikationsbehov, der imødekommer de komplekse beregningskrav for AI, tilføjede de. "Ved at slutte sig til Arm Total Design, bygger MediaTek videre på vores langvarige partnerskab, som har leveret milliarder af højtydende, energieffektive enheder, og vil bringe den verdensklasseekspertise inden for infrastruktur, når vi hurtigt leverer bæredygtige, AI-drevne sky datacentre på Arm Neoverse CSS," sagde Mohamed Awad, Senior VP og GM, Infrastructure Line of Business, Arm.