MediaTek Dimensity 9400 til oktober

Få mere at vide om, hvordan MediaTek, den største chipsetleverandør, forbedrede sin succesfulde Dimensity 9300 og styrkede sin position i mobilindustrien.

27 aug. 2024 kl. 06:25 Af Maria DEL:

MediaTek, som er den største leverandør af chipsets til smartphoneindustrien, udgav Dimensity 9300 sidste år, og denne flagship processor havde ingen små, lav-effektivitetskerner. Efter en tidlig bump på vejen med rygter om overophedning, har chippen været en stor succes for MediaTek og driver Vivo X100-serien samt andre enheder.

Dimensity 9400 applikationsprocessoren (AP) forventes at have en konfiguration bestående af en Cortex-X5 super CPU-kerne, der kører op til 3,4 GHz, tre Cortex-X4 super CPU-kerner med en klokfrekvens på op til 2,96 GHz, og fire Cortex-A720 effektivitets- og ydeevnekerner, der kører op til 2,27 GHz. Igen vil MediaTek tilbyde en flagskibsprocessor uden nogen lav-effektivitetskerner. Det forventes, at chippen vil levere en 30% forbedring i ydeevne sammenlignet med sin forgænger.

Ifølge den pålidelige lækker Digital Chat Station vil de første telefoner, der drives af Dimensity 9400 AP, blive udgivet i midten af oktober. Dette vil slå udgivelsen af telefoner drevet af Dimensity 9400 chipsets største rival, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Sidstnævnte vil først blive præsenteret den 21. oktober, og hvis Digital Chat Station har ret, vil telefoner drevet af Dimensity 9400 AP allerede være på hylderne.

Digital Chat Stations indlæg stemmer overens med rygter om, at to telefon serier, der forventes at blive drevet af Dimensity 9400, Vivo X200-serien og Oppo Find X8-serien, kunne blive udgivet før Xiaomi 15-serien. Xiaomi-telefonerne rygtes at være de første udstyret med Snapdragon 8 Gen 4 AP.

Digital Chat Station forventer, at de første telefoner med Snapdragon 8 Gen 4 vil få premiere i november eller december, hvilket vil give MediaTeks kraftværk et forspring på mellem to til seks uger over Qualcomms kommende flagship processor. MediaTeks administrerende direktør, Rick Tsai, siger, at han forventer, at succesen med Dimensity 9400 vil øge virksomhedens indtægter med 50%. Chippen vil blive produceret af den førende fabrik TSMC ved brug af deres anden generation 3nm procesnode (N3E).

Digital Chat Stations indlæg nævner også en billigere Dimensity 8400 chipset, der vil blive brugt i telefoner i en lidt lavere prisklasse end topklasse modellerne, der kører Dimensity 9400. Chippen kunne være den største applikationsprocessor nogensinde lavet til en smartphone og rygtes at inkludere 30 milliarder transistorer.