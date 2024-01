AI driver aktiestigning for AMD og Nvidia

Nvidia og AMD aktier hopper på baggrund af AI optimisme. Stigende efterspørgsel efter AI-chips får analytikere til at hæve forventningerne.

17 jan. 2024 kl. 10:08 Af Maria DEL:

En højere efterspørgsel på AI-chips har fået Wall Street-analytikere til at hæve deres kursmål for både Nvidia og AMD. Nvidia og AMD's aktier steg tirsdag, da investoroptimisme over udsigterne til højere efterspørgsel efter AI chips fik Wall Street-analytikere til at hæve deres kursmål for både AMD og Nvidia.

Nvidia har i øjeblikket en dominerende position på markedet for avancerede AI-chips, men AMD forventes at vinde terræn i år, da virksomheden øger leverancerne af sine egne chips til erhvervskunder, sagde Barclays-analytikere ledet af Tom O'Malley i en investor note.

"Med forsyningsbegrænsninger bruger kunder ofte hele Nvidia-platformen for at få prioriterede forsendelser af acceleratorer," skrev Barclays-analytikerne, hvori de tilføjede, at 2024 er "året hvor AI begynder at åbne op", hvor andre chipproducenter som AMD vinder markedsandel.

Nvidia's aktie steg med 3% til US $ 563,65 og ramte en ny rekordhøjde, mens aktierne i AMD steg med 7,5% til $ 157,57, og steg til deres højeste niveau på mere end to år. Værdien af Nvidia's aktier tredoblede sidste år, hvilket gjorde det til verdens mest værdifulde chipproducent, mens dem fra AMD mere end fordoblede.

Barclays hævede sit kursmål for AMD-aktier til $ 200 fra $ 120, mens KeyBanc-analytikere hævede deres til $ 195 fra $ 170. Nvidia fik også et kursmål hævet til $ 740 fra $ 650 fra KeyBanc.

Den gennemsnitlige kursmål for de 53 analytikere, der dækker Nvidia's aktie er $ 625, lidt ned fra $ 627,50 for en måned siden, og deres nuværende kollektive anbefaling er "køb".

På den anden side har de 47 analytikere, der dækker AMD's aktier, et mediankursmål på $ 145, op fra $ 130 for en måned siden, og de anbefaler også kollektivt at købe aktien, ifølge LSEG Data.

Nvidia planlægger at begynde masseproduktion senere i år af en AI-chip designet til sine kinesiske kunder for at overholde strammede amerikanske eksportregler. I december annoncerede AMD to nye AI-datacenterchips, da det søger at udfordre Nvidia's flagskibsmikroprocessorer.