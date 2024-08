Nvidia Blackwell forsinkelse påvirker AI fremskridt

5 aug. 2024 kl. 11:01 Af Maria DEL:

Nvidias nye AI chip, Blackwell, står tilsyneladende over for en tre måneders forsinkelse på grund af designfejl, hvilket potentielt kan forstyrre AI-udviklingstidsplanerne for store tech-selskaber som Google, Microsoft og Meta. Udsættelsen kan forstyrre deres planer og tidsplaner, hvilket kan medføre potentielle tilbageslag i deres AI-udviklinger.

Ifølge rapporter skyldes forsinkelsen af Nvidia Blackwell Chip designfejl. Situationen kan påvirke tech-gigantens operationer og udviklinger. Ifølge en rapport fra The Information vil Nvidia Blackwell Chip-lanceringen blive forsinket i tre måneder på grund af designfejl, hvilket kan påvirke Google, Microsoft og Meta.

Forsinkelsen betyder, at de sandsynligvis bliver nødt til at vente længere for at opgradere deres systemer, hvilket potentielt kan bremse deres AI-udviklingsprojekter. I marts introducerede den førende AI-chip-virksomhed sin nye Blackwell chip-serie. Disse chips er en opgradering fra deres tidligere flagskibs AI-chips kaldet Grace Hopper Superchip, der var specielt designet til at forbedre ydeevnen af generative AI-applikationer.

Desværre har der været en tilbageslag i produktionen af disse chips, som kan have en indvirkning på virksomheder som Google, Meta og Microsoft, da disse virksomheder angiveligt har afgivet betydelige ordrer på disse chips på milliarder af dollars.

Nvidia har angiveligt informeret Microsoft og en anden stor cloud-serviceudbyder om, at der vil være en forsinkelse i produktionen af AI-chips fra Blackwell-serien. Ifølge flere rapporter sagde en talsperson for Nvidia i en e-mail-erklæring: "Som vi har sagt tidligere, er efterspørgslen efter Hopper meget stærk, bred Blackwell-sampling er begyndt, og produktionen er på vej til at blive højere i anden halvdel."

Udgivelsen af Blackwell B200 AI-chipsene vil tilsyneladende blive udskudt på grund af en designfejl, som blev opdaget under de sene produktionsfaser. Forsinkelsen kan have indflydelse på Nvidias indtægter senere på året. Ifølge en rapport fra Investors udfører Nvidia nye testkørsler med Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM).