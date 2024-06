Nvidia bygger andet supercomputer center i Taiwan

Nvidia CEO bekræfter etablering af nyt AI supercomputer center i Taiwan. Det nye center vil ligne det eksisterende i Kaohsiung, uden yderligere detaljer.

5 jun. 2024 kl. 08:18 Af Maria DEL:

Nvidias CEO Jensen Huang bekræftede tirsdag (4. juni), at virksomheden vil etablere et andet AI supercomputer center i Taiwan under Computex-messen i Taipei. På en pressekonference fortalte Huang, at det nye center vil være lignende Taipei-1 centeret i Kaohsiung.

Han afslørede dog ikke en placering eller tidsplan for det nye center. Huang tilføjede, at Nvidias første AI supercomputer center, "Taipei 1", er beliggende i Kaohsiung og har planer om at udvide sin beregningskraft.

Da han blev spurgt om fremskridtet inden for højhastighedshukommelse, som er nødvendigt for Nvidias AI-chips, svarede Huang, at Nvidia fortsætter med at samarbejde med store hukommelsesproducenter, herunder SK Hynix og Samsung. I et separat interview mandag (3. juni) sagde Huang, at virksomheden planlægger at etablere et hovedkontor i Taiwan, men han specificerede ikke detaljerne, rapporterede CNA.