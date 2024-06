Nvidia og Taiwansk CPU Firma Udfordrer Qualcomm og Apple

Når Microsofts aftale med Qualcomm udløber, er andre firmaer klar og ved at udvikle egne chips. MediaTek's chips kan potentiel træde i konkurrence med Intel.

17 jun. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

I 2016 gav Microsoft eksklusive rettigheder til Qualcomm for at udvikle og producere Arm-chips til Windows. Denne aftale er ved at udløbe, og med en stor satsning på Arm-baserede laptops, der er i stand til at køre AI-applikationer, er andre virksomheder ved at udvikle deres egne chips.

Ifølge en eksklusiv rapport fra Reuters, der talte med tre kilder, der er bekendt med planerne, vil den taiwanske chipdesign-gigant MediaTek begynde at fremstille sine egne Arm-baserede CPU'er, der forventes frigivet i 2025. MediaTek har en lang historie med at designe og udvikle en bred vifte af system-on-chip løsninger til forskellige elektroniske enheder, og det er derfor et oplagt valg.

I stedet for at skabe sin egen CPU-arkitektur baseret på Arm instruktionssættet, vil chippen angiveligt bruge Arm's færdigbyggede design. Dette tilgang kan betydeligt fremskynde udviklingen, forklarede Reuters.

Kilder hos Arm har sagt, at en af deres kunder brugte de klar-til-brug komponenter til at bygge en chip på omkring ni måneder for et design, der allerede er fuldført, hvilket ikke er tilfældet for MediaTek. For erfarne chip design virksomheder tager avancerede chips normalt væsentligt mere end et år at opføre og teste, afhængig af kompleksiteten. Microsofts seneste satsning på at bruge Arm-design er ikke overraskende, da Apple har haft stor succes med at bruge deres egne Arm-baserede chips til Mac-computere.

Flytningen mod Arm kan dog true Intels dominans på PC-markedet. Reuters har tidligere rapporteret, at både Nvidia og AMD er ved at udvikle Arm-chips til Windows, og selvom denne nye Mediatek chip er adskilt fra disse bestræbelser, samarbejder den taiwanske firma angiveligt med Nvidia om deres produkt, selvom detaljerne forbliver hemmelige for nu.

Selvom det er muligt, at MediaTek's nye chips vil blive brugt i næste generation af AI-PC'er, siger Reuters, at det "ikke er umiddelbart klart, om Microsoft har godkendt MediaTek's PC-chip til Copilot+ Windows-programmet". MediaTek og Microsoft har begge afvist at kommentere på rapporten fra Reuters