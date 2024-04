Nye AMD Strix Point, Strix Halo spec leaks

Nye leaks giver et indblik i AMD's kommende Ryzen Strix Point og Strix Halo processorer baseret på Zen5 arkitekturen. Forvent op til 12-kerner, 24-tråde og 24MB L3 Cahce.

26 apr. 2024 kl. 11:08 Af Maria DEL:

AMD's snarlige lancering af Ryzen Strix Point og Strix Halo-processorerne har genereret stor spænding i tech-verdenen. Og nu, takket være et nyt leak, har vi fået indsigt i visse detaljer om de kommende processorer, der er baseret på Zen5-arkitekturen.

Lad os starte med Strix Point. Det ser ud til, at vi kan forvente en APU med op til 12 kerner, 24 tråde, en 24MB L3 Cache og otte Work Group Processors (WGP), baseret på RDNA3.5-arkitekturen, der svarer til omkring 16 Compute Units (CUs). Dette er en betydelig opgradering i forhold til AMD's Phoenix Point og Hawk Point APU'er, der har op til otte Zen4-kerner og otte RDNA3 CUs.

Lækket antyder også, at Strix Point vil understøtte AMD's XDNA2 AI-Accelerator, der tilbyder op til 50 TOPs. Den vil også understøtte DisplayPort 2.1-specifikationerne og mere specifikt, op til UHBR10-transmissioner. Desuden vil Strix Point operere ved en 45W-65W TDP og have 16 PCIe Gen4-lanes.

Hvad angår Strix Halo APU'en, er det tydeligt, at dette er den højeste processor af de to, med 16 Zen5 CPU-kerner, 32MB L3 Cache per CCD, der formodes at være i par, og 20 WGP RDNA3.5-kerner, hvilket svarer til 40 CUs. Derudover har den en kraftigere XDNA2 AI-Accelerator, der tilbyder op til 60 TOPs.

Endelig vil den også understøtte DisplayPort 2.1-specifikationerne, op til UHBR20-transmissioner. Lækket viser også, at både Strix Point og Halo vil understøtte LPDDR5x-hukommelse, den tidligere op til 7500MT/s og den sidstnævnte op til 800MT/s. AMD forventes at afholde en keynote på Computex i år, muligvis med nyheder og annonceringer vedrørende Zen5 til deres desktop- og mobillinjer.