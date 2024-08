Qualcomm's Billige ARM CPU'er lige om hjørnet

Efter lang ventetid præsenterede Qualcomm for nylig deres nye PC-processorer med ARM arkitektur. Den nye række er nu tilgængelig i en bred vifte af mere budgetvenligelaptops. Qualcomm arbejder på at introducere billigere enheder i 2025, men disse vil være mini-PC'er, ikke laptops.

26 aug. 2024 kl. 11:15 Af Maria DEL:

Efter lang ventetid fremlagde Qualcomm for et par måneder siden deres nye række PC-processorer med ARM-arkitektur. Dette var en meget forventet lancering, efter mange måneder med rygter, lækager og sammenligninger. Denne nye serie består af Snapdragon X Elite og Snapdragon X Plus og er nu tilgængelig i et bredt udvalg af computere, der starter ved $1.000.

Dette er en stor barriere for mange brugere, der ikke har råd til at betale så mange penge for en computer. Qualcomm er klar over denne barriere og annoncerede for et par uger siden, at de arbejdede på en serie af processorer med denne arkitektur, der ville være prissat til $700.

Disse processorer vil måske ikke tilbyde den samme ydeevne som dem, der allerede er på markedet, men de vil have support til Microsofts Copilot+. Dette betyder, at den integrerede NPU-processor vil tilbyde en minimums-ydeevne på 45 TOPS, det minimumskrav, som Microsoft har fastsat for en PC for at falde ind i kategorien "PC med AI".

Dog blev det aldrig annonceret, hvornår den forventede lancering af denne nye serie af computere med ARM-arkitektur ville være. Men nu har selskabet endelig afsløret det: det vil være i 2025, når de billigere Qualcomm-enheder med ARM-processorer rammer markedet, og de vil gøre det i form af mini-PC'er, ikke bærbare computere.