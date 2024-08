Qualcomm Adreno GPU-sårbarhed opdaget

Google-forskere har fundet sårbarheder i Qualcomms Adreno GPU, hvilket kan give hackere fuld kontrol over din Qualcomm-drevne enhed.

12 aug. 2024 kl. 10:19 Af Maria DEL:

Det begyndte med Intel, derefter AMD, og nu er Qualcomm blevet ramt af flere sårbarheder i deres Adreno GPU. Google-forskere har fundet sårbarheder inden i Qualcomms Adreno GPU, som er den integrerede GPU i deres Snapdragon-processorer. GPU'en har kernelrettigheder, hvilket betyder, at de fundne sikkerhedsfejl kan være betydelige, da det vil give hackere fuld kontrol over din Qualcomm-drevne enhed.

Forskerne fokuserede på GPU-drivere, fordi upålidelige apps kan få adgang til dem uden yderligere tilladelser, hvilket gør dem til et let mål for hackere. Driverens kompleksitet med operativsystemet gør det værre for brugerne, men nemmere for hackere.

Xuan Xing, leder af Googles Android Red Team, forklarede: "Vi er et lille team sammenlignet med det store Android-økosystem - omfanget er for stort til, at vi kan dække alt, så vi er nødt til at finde ud af, hvad der vil have mest indflydelse. Så hvorfor fokuserede vi på en GPU-driver i dette tilfælde? Det er fordi, der ikke er behov for tilladelser for upålidelige apps til at få adgang til GPU-drivere. Dette er meget vigtigt, og jeg tror, det vil tiltrække mange angribere' opmærksomhed".

Disse sårbarheder i Adreno GPU'en er et betydeligt sikkerhedsspørgsmål, der understreger behovet for konstant opdatering og sikkerhed på alle niveauer af vores teknologi."