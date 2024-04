Qualcomm afslører Snapdragon X Elite

Qualcomm introducerer Snapdragon X Elite, verdens hurtigste NPU til laptops. Med Qualcomm AI Engine og 45 TOPS AI performance, lover chippen exceptionel hastighed og sikkerhed.

25 apr. 2024 kl. 10:06 Af Maria DEL:

Qualcomm har i mange år forsøgt at bringe deres Windows on Arm chips op på et højt niveau, med meget varierende resultater. Men nu introducerer de Snapdragon X Elite, som Qualcomm kalder "verdens hurtigste NPU for laptops". Den nye Snapdragon X Elite laptop chip har Qualcomm AI Engine med den integrerede Qualcomm Hexagon NPU (Neural Processing Unit) med 45 TOPS af AI-arbejdsydeevne.

Til sammenligning kan Intels nuværende Core Ultra "Meteor Lake" CPU'er kun opnå 10 TOPS, mens AMD's nye Ryzen 8040 "Hawk Point" APU'er kun har 16 TOPS. Qualcomms nye Snapdragon X Elite chip har 75 TOPS af AI-ydeevne på tværs af CPU + GPU + NPU og micro NPU, og den er produceret på 4nm-processen af TSMC.

På CPU-siden har vi den Arm-baserede Oryon CPU med 12 kerner på Snapdragon X Elite eller 10 kerner på Snapdragon X Plus. Inde i chippen finder vi Qualcomm Adreno GPU, Hexagon NPU og Sensing Hub. Der er support for op til 64GB LPDDR5-hukommelse, med en hukommelsesbåndbredde på op til 136 GB/se.

Qualcomm inkluderer også den seneste Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E og Wi-Fi 6 support, samt den nye Snapdragon X65 5G modem. Qualcomm forklarer sine AI-evner på Snapdragon X Elite: "Snapdragon X Elite har den førende Qualcomm AI Engine med en integreret Qualcomm Hexagon NPU, og leverer banebrydende oplevelser inden for kreativitet, video konferencering, sikkerhed og produktivitets assistenter. Snapdragon X Elite er i stand til at køre generative AI LLM modeller på mere end 13 milliarder parametre on-device med utroligt hurtige hastigheder."

Qualcomms nye Snapdragon X Elite har 12 CPU kerner, som kan booste op til 3,8GHz eller op til 4,3GHz i single-core eller dual-core boost modes. Snapdragon X Plus på den anden side, har 10 CPU kerner, som kører op til 3,4GHz på tværs af alle kerner. På GPU-siden lover Qualcomm, at deres nye Adreno GPU har op til 4,6 TFLOPs af ydeevne, med Snapdragon X Elite med support op til 4K 120Hz og endda triple 4K eksterne skærme."