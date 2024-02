Rygter om Intel Arrow Lake-S med Xe-LPG GPU

Intel annoncerer og frigiver sandsynligvis sine næste-gen Arrow Lake processorer senere i år, en helt ny CPU og GPU arkitektur. Arrow Lake CPU'er vil have enten Xe-LPG eller Xe-LPG+ grafik.

26 feb. 2024 kl. 08:59 Af Maria DEL:

Disse nye processorer markerer det første CPU-arkitektur der fra top til bund præsenterer helt nye CPU- og GPU-arkitekturer i mange år fra virksomheden. Intel Xe-LPG+ er til Arrow Lake-H mobile processorer (kilde: Github).

Intels nuværende Core Ultra 100-serie "Meteor Lake" processorer har helt nye GPU-kerner i Xe-LPG, men Arrow Lake CPU'er vil blive leveret med enten Xe-LPG eller Xe-LPG+ grafik, der fornyeligt kom frem i nye lækager.

Intel ingeniør Haridhar Kalvala forklarede: "Nogle SKUs af Arrow Lake bruger en anelse nyere Xe-LPG+ grafik IP (version 12.74). Tilføj nogle ekstra PCI ID'er og udvid koden for at understøtte den nyere IP-version. Den generelle kodeflow skal fortsætte med at matche eksisterende MTL og Xe-LPG kodeveje."

Det ser ud til, at Intels nye Arrow Lake-H mobile processorer vil bruge den opdaterede Xe-LPG+ grafik, mens Arrow Lake-S desktop processorer vil bruge den samme integrerede GPU som Meteor Lake, med Xe-LPG grafik. Hvad er forskellen mellem Xe-LPG og Xe-LPG, spørger du måske?

Det + der med Xe-LPG+ betyder, at det skal understøtte DPAS (Dot Product Accumulate Systolic) instruktioner. Disse instruktioner bruges allerede i Xe-HPG arkitekturen, men blev deaktiveret i Xe-LPG varianten. De understøtter FP16, BF16, IN4, og INT4 multiplikation med 16 eller 32 bits tilføje, hvilket betyder, at GPU'en kan udføre flere operationer per takt gennem XMX kernen. ´Måske ikke super store ændringer men alligevel noget der kan have betydning for ydelsen.