Ryzen 8000G kan reducerer SSD og GPU ydeevne

AMD annoncerede sin Ryzen 8000G-serie desktop processorer på CES 2024. Med Zen 4 kerne arkitektur og RDNA 3 grafik, lover de nye APUs enestående ydeevne og effektivitet, men noget tyder på at de kan være en hæmsko andre steder.

22 jan. 2024 kl. 10:14 Af Maria DEL:

I begyndelsen af denne måned annoncerede AMD officielt sine Ryzen 8000G-serie desktop processorer på CES 2024. Disse nye processorer, der er kendt som Accelerated Processing Units (APUs), kommer med AMDs seneste Zen 4 kerne arkitektur og RDNA 3 grafik. Den nye serie består af fire forskellige produkter: to high-end modeller baseret på Phoenix 1 chips, og to entry-level produkter baseret på Phoenix 2.

Ifølge de officielle specifikationer, der er offentliggjort af Gigabyte for dets B650E AORUS ELITE X AX ICE bundkort, vil de to Phoenix 2 chips, Ryzen 5 8500G og Ryzen 3 8300G, kun tilbyde PCIe 4.0 x4 funktionalitet for grafikkort. I modsætning hertil vil de Phoenix 1 APUs, Ryzen 7 8700G og Ryzen 5 8600G, understøtte PCIe 4.0 x8. En lignende situation gælder for M.2 banerne, som vil blive reduceret fra PCIe 4.0 x4 i de to Phoenix 1 chips til PCIe 4.0 x2 for Phoenix 2, hvilket næsten halverer SSD-ydelsen.

Det betyder, at de to lavere end 8000G chips kun vil være i stand til at køre en PCIe 4.0 SSD med to baner i stedet for fire og eksterne grafikkort med kun fire baner i stedet for 8 eller 16, som understøttes af de fleste moderne desktop platforme. I modsætning til Ryzen 7000, understøtter ingen af de 8000G APUs PCIe 5.0.

Understøttelsen af færre PCIe-baner forventes at have en negativ indvirkning på SSD-hastigheden og GPU-ydelse, især hvis du overvejer at installere high-end komponenter. Det bør dog ikke være et problem for entry-level grafikkort, hvoraf mange stadig kun understøtter 4x PCIe 4.0 baner.

Rapporter hævder, at AMD oprindeligt kun havde opført single-channel hukommelsesstøtte til Phoenix 2 APUs, men dette er siden blevet opdateret til at vise dual-channel hukommelsesstøtte for 8300G. Selvom en enkelt kanal stadig ville have tilbudt nok båndbredde til at køre iGPUs, ville det ikke have været nok til at udvinde fuld ydelse fra grafikkort, så dual-channel understøttelse er bestemt gode nyheder.

I de kommende måneder vil det være interessant at se, hvordan disse nye processorer præsterer i forhold til deres forgængere og konkurrenter.