Samsung udfordres af Intel og Rapidus

Intel og Rapidus udfordrer Samsung Foundry og TSMC med fremstilling af 2nm chips. Intel tilbyder chip-produktion med nye nodes, mens Rapidus forventer at producere 2nm chips i 2027.

6 mar. 2024 kl. 10:04 Af Maria DEL:

I de seneste år har Samsung Foundry og TSMC været de eneste i stand til at producere chips på 7nm (eller bedre) procesnoder. Mens TSMC har været den bedste inden for ydeevne og effektivitet, var Samsung en god mulighed for virksomheder, der ikke havde råd til TSMC eller kunne opnå tilstrækkelig volumen. Dog begynder tingene at blive mere problematiske for Samsung Foundry, da nye konkurrenter er dukket op i kontraktbaseret produktion af chips.

Intel Foundry (tidligere kendt som Intel Foundry Services) og Rapidus er de seneste virksomheder til at meddele planer om at producere chips ved hjælp af 2nm (eller bedre) procesnoder. Intel Foundry har meddelt, at de vil producere chips ved hjælp af Intel 4 (4nm ækvivalent), Intel 3 (3nm ækvivalent), Intel 18A (1.8nm ækvivalent) og Intel 14A (1.4nm ækvivalent) noder.

Det japanske firma Rapidus har meddelt planer om at producere 2nm chips. Dette udgør et problem for Samsung Foundry. Intel annoncerede sine fremtidige chipproduktionsprocesser og -tidsplaner på sit Direct Connect arrangement. Virksomheden ser ud til at være klar til at begynde produktionen af 20A og 18A chips ved udgangen af dette år, og de planlægger at tiltrække forskellige chipproducenter med deres nye noder.

De har allerede meddelt, at de vil producere chips til Microsoft ved hjælp af deres 18A proces. Derudover er Intel Foundry angiveligt i forhandlinger med Nvidia og Qualcomm om at producere chips til dem. Virksomheden har allerede fremstillet Meteor Lake (14. gen Intel) chips ved hjælp af deres Intel 4 proces. Ved hjælp af Intel 3 processen planlægger de at lave Xeon serverchips med kodenavnene Granite Rapids og Sierra Forest.

Intel 3 processgruppen vil have flere versioner: Intel 3-T, Intel 3-P og Intel 3P-T. Dette bliver virksomhedens sidste procesfamilie, der bruger FinFET-strukturen til transistorer. Nyere procesnoder (startende med Intel 18A) vil bruge Gate-All-Around (GAA FET) strukturen kaldet RibbonFET, ligesom det Samsung Foundry bruger til deres 3nm chips. Tenstorrent vil bruge Rapidus' 2nm proces til AI chips Tenstorrent, AI chipvirksomheden ledet af den legendariske chipdesigner Jim Keller, havde tidligere givet Samsung Foundry til opgave at lave deres 4nm chips.

Dog meddelte virksomheden for nogle dage siden, at de har indgået en aftale om at licensere deres RISC-V CPU og AI processor teknologier til Japan's Leading-Edge Semiconductor Technology Center (LSTC). LSTC vil bruge Tenstorrents teknologi til at lave en AI accelerator med fokus på edge computing, der vil stole på en multi-chiplet design. Rapidus vil producere disse chiplets ved hjælp af deres 2nm produktionsproces engang i 2027.