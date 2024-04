Samsung vinder NVIDIA AI GPU-ordre

8 apr. 2024 kl. 11:15 Af Maria DEL:

Samsung har angiveligt vundet en kontrakt med NVIDIA om at levere det kunstige intelligens (AI) GPU-giganten med avanceret 2.5D-packaging. Nyheden stammer fra TheElec, deres kilder siger, at Samsungs Advanced Package (AVP) team vil levere en interposer og I-Cube - dens 2.5D-pakke - til NVIDIA.

Andre virksomheder vil producere High-Bandwidth Memory (HBM) og GPU-wafers, hvor 2.5D-packaging vil huse chipdies-CPU, GPU, I / O, HBM og andre-placeret vandret på interposeren. Samsung kalder sin 2.5D-packaging teknologi I-Cube, mens TSMC kalder sin 2.5D-packaging CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate).

NVIDIAs fulde flåde af A100 og H200 serier AI GPU'er bruger 2.5D-packaging, og vigtigere, den enorme nye 208 milliard transistor Blackwell B200 AI GPU bruger samme avancerede packaging.

Sidste år kom det frem, at Samsung angiveligt havde avanceret 2.5D-packaging udstyr, og det ser ud til at være rullet ud nu, hvor Samsung har NVIDIA som en kunde for sin 2.5D-packaging.

Ifølge kilderne vil Samsung levere en 2.5D-pakke med fire HBM-chips placeret på dem for NVIDIA. Samsungs sejr i en 2.5D-packaging kontrakt fra NVIDIA betyder sandsynligvis, at TSMC CoWoS-kapaciteten er "utilstrækkelig", tilføjer TheElec.

Det lyder måske ikke som meget, men det er en stor ting: NVIDIA ønsker en massiv mængde af næste generations Blackwell B200 AI GPU'er, og ved at bruge Samsung i Sydkorea til 2.5D-packaging peger det på, at TSMC ikke er i stand til at levere nok af sin egen CoWoS-avancerede packaging, hvilket tvinger NVIDIA til at få Samsung til at komme ombord.