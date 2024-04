Samsungs fortjeneste stiger massivt

Samsungs første kvartals driftsresultat steg over 10 gange, takket være en boom i kunstig intelligens og stigende chippriser. Men aktierne faldt 1,3% tidligt fredag.

5 apr. 2024 kl. 10:01 Af Maria DEL:

Samsung Electronics estimerede fredag, at dets driftsindtægter for første kvartal vil stige mere end 10 gange, hvilket overstiger markedets forventninger. Dette skyldes, at chippriserne er begyndt at stige efter en alvorlig nedtur, takket være en boom i kunstig intelligens. Men oplysningerne var ikke nok til at glæde investorer, der sendte Samsung-aktierne ned med 1,3% tidligt fredag, i overensstemmelse med et fald på 1,1% på det bredere sydkoreanske marked, da de venter på opdateringer om fremskridt i deres high-end memory chip forretning, der har haltet efter konkurrenterne.

Verdens største hukommelseschip- og TV-producent estimerede, at driftsindtægterne steg til bedre end forventet 6,6 billioner won (3,59 milliarder kroner) i kvartalet, der sluttede den 31. marts, hvilket overgår en 5,7 milliarder won LSEG SmartEstimate. Det var en stigning på 931% fra 640 milliarder won et år tidligere og vil være Samsungs højeste driftsindtægt siden tredje kvartal 2022.

Men omsætningen missede forventningerne og steg formentlig 11% fra samme periode året før til 71 milliarder won, under en LSEG SmartEstimate på 72,3 milliarder won. 'Da omsætningen var forholdsvis i tråd, men driftsindtægten overgik forventningerne, kan værdiansættelsen af NAND flashchips have forbedret sig. Efterspørgslen efter NAND er forbedret, hvilket kan have forbedret margenerne,' sagde Park Sung-soon, en analytiker hos Korea Investor Relations Service.

'Den indledende respons til de nye Galaxy S24 smartphones var også positiv på grund af on-device AI, så hvis en større end forventet del af de højmarginerede smartphones blev solgt, vil det have en indvirkning.' Selskabet forventes at offentliggøre detaljerede indtjeningsdata den 30. april.

Stigning i chip prisen

Den bedre præstation kommer, da dets chip-division, traditionelt deres største indtjener, forventes at rapportere sit første kvartalsvise overskud i fem kvartaler, da hukommelseschippriserne er ved at komme sig efter en dyb nedtur, der begyndte midt i 2022 på grund af svag post-pandemisk efterspørgsel efter gadgets. DRAM chippriserne steg cirka 20% i første kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, mens NAND flashchippriserne steg med 23% til 28%, ifølge dataprovider TrendForce.

Den positive udsigt for hukommelseschipsefterspørgsel, herunder eksplosivt behov for chips som high-bandwidth memory (HBM) brugt i AI chipset, har drevet en stigning på 34% i Samsung-aktierne i de sidste 12 måneder, hvilket overgår en stigning på 10% på det bredere marked. Men det har underperformet sin krydsbyrivals SK Hynix, hvis aktier steg med 122% i samme periode, på det blomstrende HBM marked, delvist på grund af dets relativt sene indtræden i segmentet.

Analytikere forventer, at Samsung gradvist vil indhente, da det planlægger at begynde forsendelser af sine nyeste og mest kraftfulde HBM chips i tredje kvartal. Jordskælvet med en styrke på 7,2, der ramte Taiwan onsdag, forventes at stramme udbuddet af halvledere, og analytikere sagde, at Samsung og SK Hynix kan hæve hukommelseschippriserne med en skarpere margin end tidligere planlagt, hvilket potentielt kunne øge indtjeningen for andet kvartal.

I deres mobile forretning forventes det, at Samsung har rapporteret en solid profit efter lanceringen af salget af deres nye flagskibs Galaxy S24 smartphones i slutningen af januar, sagde analytikere. Eugene Investment & Securities estimerer, at Samsung sendte 57 millioner smartphones i løbet af kvartalet, en stigning på 8% fra fjerde kvartal.

Gennemsnitssalgsprisen for Samsung smartphones steg sandsynligvis med 30% til $340 kvartalsvis, hvilket støttede profitten. Globale salg af Galaxy S24 smartphones steg med 8% sammenlignet med året før under deres første tre uger på markedet, sagde dataprovider Counterpoint.