Samsungs 2nm node med ny strømlevering

Samsung Foundry vil bruge sin nye SF2 (2nm-klasse) fremstillingsproces med et backside power delivery (BSPDN), ifølge nyeste rapporter. Dette kan betyde forbedret ydeevne og effektivitet.

4 mar. 2024 kl. 10:31 Af Maria DEL:

Ifølge de seneste rapporter vil Samsung Foundry anvende sin nye SF2 (2nm-klasse) produktionsproces som den første med et backside power delivery (BSPDN). Chosun.com rapporterer, at de lovende resultater, der blev opnået ved brug af backside power delivery, har ændret Samsungs syn på teknologien. Dette har fået virksomheden til at overveje brugen af BSPDN i en kommerciel proces.

Det var forventet, at Samsung ville introducere backside power delivery med sin 1,7 nm-klasse fabriceringsnode, men det vil i stedet komme med SF2 process noden i 2025. Som Tom's Hardware påpeger, er der ingen 1,7 nm-klasse noder på Samsungs nuværende roadmap. Vi kan kun se SF2, SF2P og SF1.4 process noder.

Samsung har brugt to testchips baseret på Arm-arkitektur med backside power delivery og opnået en reduktion i område på 10% og 19% uden at fortælle verden, hvilken process node der blev brugt.

Backside power delivery tillader tykkere, lavere modstandskraftige ledninger, som er i stand til at levere mere strøm og dermed mere ydeevne, med mindre strømforbrug. Samsungs forskningspapir viste, at backside power delivery har fordele som en 3,6% forøgelse af Fmax, en reduktion af standard blokområde på 2,4% og en forbedring af standard blokpræstationen på 1,6%.

Det ser ud til, at Samsungs beslutning om at inkludere backside power delivery i den kommende SF2 proces teknologi er en reaktion på Intels fremskridt med dets Intel 20A og Intel 18A produktions teknologi, der kommer i 2025, og TSMCs kommende N2P proces, der ruller af produktionslinjerne i 2026-2027.