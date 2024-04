USA giver $6,1 milliarder til Micron

Biden-administrationen sikrer 6.1 milliarder dollars til Micron Technology for at producere avancerede computerchips. Dette vil skabe tusindvis af job og styrke USA's chipindustri.

18 apr. 2024 kl. 10:45 Af Maria DEL:

Biden-administrationen har indgået en aftale om at give $6.1 mia. i regeringsstøtte til Micron Technology for at producere avancerede hukommelsescomputerchips i New York og Idaho. Majoritetsleder Chuck Schumer, D-N.Y., opfordrede personligt Micron til at bygge en række fabrikker nær Syracuse i byen Clay. Han bemærkede i et interview på onsdag, at meddelelsen var et tegn til vælgerne om, hvordan Demokraterne genoplivner produktionssektoren.

"Det bliver den største hukommelseschip-fabrik i Amerika," sagde Schumer. "For området omkring Syracuse er dette nok det bedste, der er sket siden Erie-kanalen." Sammenligningen med infrastrukturprojektet fra 1825, der forbinder De Store Søer med Atlanterhavet, er dristig, men den illustrerer den mulige økonomiske indvirkning samt nationale sikkerhedsinteresser i en stadig mere digital verden.

Sammen med regeringsstøtten planlægger Micron at investere $100 mia. i upstate New York i løbet af de næste to årtier. Investeringen vil føre til anslået 9.000 direkte jobs og 40.000 byggejobs. Micron har også annonceret planer om en $15 mia. hukommelseschipsfabrik i deres hjemby Boise, Idaho. Finansieringen kommer fra 2022 CHIPS and Science Act, der er sat til at give regeringsstøtte til nye og udvidede faciliteter udviklet af Intel, TSMC, Samsung og Global Foundries, blandt andre chipsvirksomheder.

Lovforslaget indeholdt $52 mia. til støtte for den indenlandske chipindustri, for at reducere risikoen for at chipmangel kan skade den amerikanske økonomi og nationens sikkerhed. Den demokratiske administration har sat sig et mål om, at 20% af verdens avancerede chips skal produceres i USA, og har begrænset strømmen af chips til Kina. En højtstående, unavngiven embedsmand fra Biden-administrationen bekræftede aftalen med Micron.

Præsident Joe Biden diskuterede i Pittsburgh onsdag betydningen af computerchips, der driver alt fra våben til kunstig intelligens til husholdningsapparater som køleskabe. Biden bemærkede, at republikanske Donald Trump, den tidligere præsident og hans rival under valgkampen, ikke var lige så aggressiv i at fremme sektoren og begrænse Kinas adgang til chips.

"For alt dette hårde snak om Kina, så faldt det aldrig ind for min forgænger at gøre noget af det," fortalte Biden en gruppe stålarbejdere. Trump har fortalt sine tilhængere, at Kina var "bange" for ham, fordi han indførte told på landet med det formål at støtte amerikanske fabriksjobs. Biden har opretholdt toldsatserne, og i onsdags foreslog han planer om at udvide dem på stål og aluminium. "Jeg tog kampen op mod kommunistiske Kina som ingen regering i historien," fortalte Trump sine tilhængere ved et lørdagsrally i Pennsylvania.