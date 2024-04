SK hynix og TSMC samarbejder om nye chips

SK hynix samarbejder med TSMC om at skabe næste generations højhastighedschips til AI. De dominerer markedet for HBM-chips og leverer til Nvidia.

19 apr. 2024 kl. 09:31 Af Maria DEL:

Sydkoreas SK hynix, verdens andenstørste hukommelseschipsproducent, annoncerede fredag, at de vil samarbejde med det taiwanske chipgigant TSMC om fremstillingen af next-generation high-bandwidth hukommelseschips (HBM) der anvendes i AI-teknologi.

SK hynix dominerer markedet for HBM-chips, afgørende komponenter til at drive kunstig intelligens, og er en ledende leverandør til den amerikanske chipgigant Nvidia. TSMC leverer ligeledes til Nvidia. Det sydkoreanske selskab "har for nylig underskrevet en hensigtserklæring med TSMC om et samarbejde om produktionen af næste generation HBM", sagde SK hynix i en erklæring fredag.

SK hynix "planlægger at fortsætte med udviklingen af HBM4, eller den sjette generation af HBM-familien, der er planlagt til at blive masseproduceret fra 2026, gennem denne initiativ", tilføjede de.

For at udvikle HBM4 vil TSMC's "avancerede logikproces" blive anvendt til at producere "tilpassede HBM, der opfylder en bred vifte af kundekrav til ydeevne og strømeffektivitet", sagde SK hynix. De to virksomheder vil også samarbejde om at optimere integrationen af SK hynix's HBM og TSMC's pakningsteknologi, kaldet CoWoS teknologi, sagde det sydkoreanske selskab.

Nvidia's enestående rolle i AI-revolutionen har taget verden med storm siden introduktionen af OpenAI's ChatGPT i slutningen af 2022. Apple, Microsoft og Amazon har også udviklet chips med AI for øje, men er for nuværende fastlåst i forsøget på at få fat i Nvidias eftertragtede produkter for at leve op til deres egne AI-løfter. SK hynix meddelte sidste måned, at de var begyndt masseproduktionen af HBM3E, den nyeste HBM iteration.