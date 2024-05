Snapdragon 8 Gen 4 får muligt boost

Snapdragon 8 Gen 4 design kan være på vej til en opgradering til 4.26GHz for at konkurrere med Apples M4 chip. Forvent højere single- og multi-core ydeevne.

13 may. 2024 kl. 09:32 Af Maria DEL:

Ifølge rygter bliver Snapdragon 8 Gen 4-designet genopfrisket fra en frekvens på 4.00GHz og derover til en 4.26GHz frekvens. Dette sker som en reaktion på den høje ydeevne og nye single-core score rekord, som Apples M4-chip har opnået. Dette har tvunget Qualcomm til at genoverveje deres tilgang for at tilskynde forbrugere til at vælge deres chip over Apple's A18 og A18 Pro.

Da Qualcomm forventes at offentliggøre Snapdragon 8 Gen 4 i oktober, er der mulighed for at udnytte denne ændring, især efter bølgerne fra Apples M4 lancering har haft tid til at falde til ro. Den potentielle forbedring af single-core ydeevne med den nye målrettede frekvens vil være hidtil uset, og med en forventet '2 + 6' CPU cluster-konfiguration forventes multi-core ydeevnen også at forbedres betydeligt.

Det er værd at bemærke, at både M4 og Snapdragon 8 Gen 4 sandsynligvis vil bruge TSMC's anden generations 3nm proces, hvilket indebærer lignende egenskaber i produktion og ydeevne som de seneste modeller af iPad Pro. Dog mangler de nye Snapdragons Scalable Matrix Extension, som kan føre til ineffektiv håndtering af matrix matematik opgaver, hvilket kan give indtryk af, at M4 er mere effektiv.

Som et resultat kan smartphone producenter blive nødt til at implementere større vapor chambers for at opnå maksimal effektivitet i forbindelse med brugen af Snapdragon 8 Gen 4. Performance potentialet for Snapdragon 8 Gen 4 kan være begrænset af manglen på SME, uanset den øgede frekvenstarget.

Derfor kan Qualcomm's overgang til 4.26GHz mål være en måde at lukke denne kløft og forblive konkurrencedygtig. Med flere sammenligninger i vente, er det nu op til Qualcomm at designe disse ændringer, så de resulterer i reelle ydelsesforbedringer, og det vil være spændende at se, hvordan telefonproducenterne vil udnytte Snapdragon 8 Gen 4's kapacitet fuldt ud. Hele industrien venter spændt på mere information i de kommende måneder, når disse chips bliver afsløret og efterfølgende benchmarket.