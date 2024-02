Snarlig lancering: Intel Core i9 14900KS

Snart kommer Core i9 14900KS CPUen, Intels hurtigste gaming chip til dato. Forvent høj ydelse, men også høj strømforbrug og varmeudvikling. Der er nu endnu fastere beviser på den snarlige lancering.

19 feb. 2024 kl. 08:57 Af Maria DEL:

Den kommende Core i9 14900KS CPU er dukket op hos flere europæiske forhandlere. Intel's nyeste KS-model ser ud til at blive Intels hurtigste gaming chip. Prisen ser ud til at være inden for forventningerne, selvom det sandsynligvis vil bruge meget strøm og producere store mængder varme. Forhandlernoteringen blev opdaget af TEch Snushanen @momomo_us. De viser både kasse- og bakkeversioner af monsterchippen hos den franske forhandler PC21 til henholdsvis €768 og €752.

Det er nok i den høje ende, men prisen ud til at være plausibel. For bare et par dage siden skrev vi om nogle lækkede præstationstal og spekulerede i, at 14900KS ville blive lanceret inden for de næste par måneder. Men med forhandlerlister, der begynder at dukke op, ser det nu mere ud som om det bliver uger. Nogle rygter antyder en lancering allerede midt i marts.

Det begynder at blive mere konkret nu, da lagerbeholdninger skal sendes ud til distributører og forhandlere forud for en officiel lancering. Da vi ved, at 14900KS er en sorteret 14900K, vil der ikke være nogen overraskelser. Den vil have højere clockhastigheder, højere strømforbrug og lidt mere ydelse for sin præmiepris. Ifølge lækagen sidste uge vil 14900KS have en maksimal boost clock på 6.2GHz og en baseeffekt på 150W -- 25W højere end den for 14900K. Men når alle P-kernerne er fuldt belastede, kommer den med et peak load på over 400W.

Det betyder at der skal både high end bundkort og køleløsninger til for at håndtere belastningerne. KS-chips er ikke rettet mod mainstream købere. De er begrænsede udgaver af sorteringschips rettet mod overclockere og entusiaster, der har mere fokus på den bedste ydelse frem for alt andet. Disse købere vil have high-end bundkort og køling til at matche kravene fra den nye CPU. Hvis du ikke gør det, vil du se en masse throttling og ende op med en ydelse, der er ringere end den for en 14900K.