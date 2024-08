Stort performance boost til Ryzen CPU'er

Microsoft har gjort alle de kommende AMD Ryzen-forbedringer, der er i beta-versionen af Windows 11 24H2, tilgængelige i Windows 11 23H2. Det betyder, at du nu kan få mere ydeevne ud af dine AMD Ryzen CPU'er gratis.

29 aug. 2024 kl. 06:05 Af Kenneth Johansen DEL:

For et par dage siden delte HardwareUnboxed en video, hvor de testede AMD Ryzen 9700X og 7700X i over 40 spil. Til disse benchmarks testede HU den nyeste version af Windows 11 med beta 24H2. Og som de fandt ud af, kan 24H2-opdateringen booste ydeevnen på både Zen 4- og Zen 5-CPU'er med gennemsnitligt 10%.

Det mest utrolige er, at nogle spil kan få nogle ret imponerende ydeevneforbedringer. For eksempel så Gears 5 en 35% ydeevneforbedring. Tilsvarende oplevede Fortnite DX11 en 30% stigning i ydeevnen. Selv Star Wars Jedi: Survivor, et spil der kan være CPU-bundet, fik en 22% ydeevneforøgelse. Og det er kun med en ny opdatering. Disse forbedringer skyldes ikke brug af hurtigere RAM-moduler eller overclocking af CPU'en. Det er virkelig vildt.





Microsoft havde oprindeligt planlagt at inkludere disse AMD Ryzen-ydeevneforbedringer i 24H2-opdateringen. Men teamet har også gjort dem tilgængelige i 23H2-opdateringen. Det er den opdatering, som de fleste af jer allerede har lige nu.

Alt, hvad du skal gøre, er at finde KB5041587 under Windows Update > Avancerede indstillinger > Valgfrie opdateringer. Når du har fundet den, kan du installere den. Og det er det.

Bemærk, at dette KUN er tilgængeligt på Windows 11. Fra hvad vi ved indtil videre, planlægger Microsoft ikke at bringe det til Windows 10. Det er ærgerligt, men det er, hvad det er.