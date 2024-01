Svag AMD-prognose overskygger AI forventninger

AMD forudser svag indtjening på trods af nye AI-processorer. Aktier faldt med over 6% efter annonceringen. Spørgsmålet står stadig tilbage om AMD's MI300 processorer vil kunne udfordre Nvidias AI dominans?

31 jan. 2024 kl. 09:22 Af Maria DEL:

Advanced Micro Devices (AMD), en af de førende chipproducenter i verden, præsenterede en skuffende indtjeningsprognose, selvom virksomheden forudså, at de nye kunstige intelligens (AI) processorer ville generere mere indtægt end forventet i år. AMD forventer, at indtægterne for første kvartal vil være omkring 5,4 milliarder amerikanske dollars, hvilket er betydeligt lavere end analytikernes forventede 5,77 milliarder dollars. Dette stemmer overens med konkurrenten Intels pessimistiske syn på PC- og datacenterchipmarkederne.

Efter annonceringen faldt AMD's aktier med mere end 6 procent i udvidet handel. Denne udsigt har fornyet bekymringer om, at kunderne holder sig tilbage fra køb i AMD's kerneområder: PC'er, servere, spillekonsoller og programmerbare processorer. Selvom virksomheden satser på AI-acceleratorer - et lukrativt område, hvor Nvidia dominerer - er det stadig tidligt i denne ekspansion.

AMD præsenterede sidste måned en række AI-acceleratorer kaldet MI300. Disse chips hjælper virksomheder med at udvikle AI-modeller ved at bombardere dem med data, og de er i høj efterspørgsel. AMD forudså salg på mere end 3,5 milliarder amerikanske dollars for MI300 i 2024, op fra en tidligere forudsigelse på 2 milliarder dollars.

Men Wall Street har forudsagt tal så høje som 8 milliarder dollars, ifølge Chris Caso, en analytiker hos Wolfe Research. AMD's aktie har været en af de mest populære blandt investorer, der søger måder at satse på AI-computing. Dens aktier har været den næstbedst præsterende aktie på Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index i år efter en lignende præstation i 2023.

Det store spørgsmål er, om AMD's MI300-processorer kan udfordre dominansen fra Nvidia og deres H100. Den virksomheds indtægter fordoblede sig i det seneste regnskabsår, ifølge estimater. Intel har imidlertid oplevet svag efterspørgsel på markedet for programmerbare processorer, et område, hvor det også konkurrerer med AMD.

Disse chips kan have deres funktion ændret eller opdateret, selv efter de er installeret i elektroniske enheder. I sin kvartalsrapport sidste uge sagde Intel, at det lukrative marked for datacenterprocessorer også svækkes. For tre måneder siden advarede AMD investorerne om, at efterspørgslen efter spillekonsol- og indlejrede processorer var langsommere.

AMD er den næststørste producent af chips, der går til grafikkort til PC' gaming markedet. AMD leverer chips til både Sony og Microsoft til deres konsoller. Nvidia fører markedet for PC add-in kortchips. AMD er også Intels største rival inden for computerprocessorer, den vigtigste komponent i bærbare computere, desktops og servermaskiner.