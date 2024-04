TSMC's 'A16' chip klar til at udfordre Intel i 2026

Kevin Zhang fra TSMC afslører, at virksomheden har udviklet deres nye A16 chipproduktionsproces hurtigere end forventet på grund af efterspørgsel fra AI-chipfirmaer.

25 apr. 2024 kl. 10:02 Af Maria DEL:

TSMC, verdens største kontraktproducent af avancerede computerchips og en vigtig leverandør til Nvidia og Apple, meddelte på en konference i Santa Clara, Californien, at en ny chipproduktionsteknologi ved navn "A16" vil gå i produktion i anden halvdel af 2026. Dette sætter dem op imod deres rival Intel i en konkurrence om at lave verdens hurtigste chips.

Ifølge analytikere kan de annoncerede teknologier fra TSMC stille spørgsmålstegn ved Intels påstande om at overgå TSMC i at producere verdens hurtigste chips med en ny teknologi, som Intel kalder "14A." TSMCs senior vicepræsident for forretningsudvikling, Kevin Zhang, fortalte reportere, at virksomheden har udviklet sin nye A16 chipproduktionsproces hurtigere end forventet på grund af efterspørgslen fra AI chipfirmaer.

AI chipfirmaer "vil virkelig optimere deres designs for at få hver en dråbe ydeevne fra os," sagde Zhang. Han tilføjede, at TSMC ikke mener, at de behøver at bruge ASML's nye "High NA EUV" lithografi-maskiner til at bygge A16 chips. TSMC præsenterede også en ny teknologi til fremføring af strøm til computerchips fra bagsiden af chippen, hvilket hjælper med at fremskynde AI chips og forventes at være tilgængelig i 2026.

Intel har annonceret en lignende teknologi, som er tilsigtet at være en af deres primære konkurrencefordele. Analytikere siger, at disse annonceringer stiller Intels påstande om at genvinde verdens chipproduktions-kronen i tvivl. Men både Intels og TSMCs teknologier er stadig år væk fra at levere teknologien og skal bevise, at virkelige chips matcher deres præsentationer på konferencer.