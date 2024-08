TSMC bygger fabrik i Tyskland

Næste uge begynder TSMC, verdens førende chipproducent, byggeriet af sin første europæiske fabrik i Dresden, Tyskland. Dette er et strategisk træk for at diversificere produktionen.

15 aug. 2024 kl. 10:23 Af Maria DEL:

Næste uge forventes Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), verdens førende producent af avancerede computerchips, at påbegynde byggeriet af sin første europæiske fabrik i Dresden, Tyskland. Dette sker i bestræbelserne på at diversificere produktionen fra Taiwan og imødekomme truslerne fra Kina.

TSMC er den største leverandør af halvlederchips, der anvendes i alt fra computere til biler og medicinsk udstyr. Denne $11 milliarder-fabrik vil blive drevet af TSMC selv, der vil have en 70% ejerandel. Det fællesforetagende, der inkluderer mindretalsinvestorer som Robert Bosch, Infineon Technologies og NXP Semiconductors, vil blive kaldt European Semiconductor Manufacturing Company, eller ESMC.

Dresdens borgmesterkontor bekræftede over for VOA, at jordbrydning-ceremonien vil finde sted d. 20. august, og at ESMC-projektet er den hidtil største investering i Sachsens region i Tyskland.

Analytikere siger, at Beijings trusler mod Taiwan har fået TSMC til at diversificere sin produktion væk fra den selvstyrende ø, som Beijing betragter som en oprørsk provins, der på et tidspunkt skal genforenes med Kina, med magt om nødvendigt. TSMC er allerede ved at bygge en ny fabrik i Arizona med en samlet investering på $65 milliarder i USA og konstruerer en næsten $9 milliarders-fabrik i Japan.

Anna Rita Ferrara, en italiensk politisk og international juridisk rådgiver for forskningsorganisationer, fortalte VOA: "TSMC's investeringer i Tyskland og USA er et strategisk træk, der giver mikrochip-industrien mulighed for at bevare sin konkurrenceevne, hvis Kina invaderer Taiwan. Ved at flytte produktionen til to store vestlige byer [Dresden og Phoenix] vil man beskytte den vestlige IT-sektor mod en farlig forsyningsreduktion og en mulig teknologisk fiasko."

TSMC har allerede en fabrik på det kinesiske fastland i Nanjing, der har produceret mindre avancerede chips siden 2016. Dresden-fabrikken forventes at være i drift i 2027 med en månedlig produktion på 40.000 chips, herunder 12-nanometer automotive chips, der er mere avancerede end dem, der laves i Taiwan. TSMC's formand, C. C. Wei, fortalte Reuters i juni, at virksomheden havde diskuteret at flytte fabrikker uden for Taiwan, men kaldte det umuligt, da op til 90% af produktionen er baseret i Taiwan.

"Instabilitet over Taiwan-strædet er helt sikkert en overvejelse for forsyningskæden," blev han citeret for at sige, "men jeg vil gerne sige, at vi absolut ikke ønsker krig." Med Kinas gentagne trusler om at tvinge genforeningen af Taiwan, har Europa og USA arbejdet på at tiltrække indenlandsk chipproduktion for at mindske deres afhængighed af import fra Taiwan.

USA vedtog i 2022 Chips Act for at investere 39 milliarder dollars til støtte for chipproduktion, mens Den Europæiske Unions Chips Act sidste år fulgte op med planer om at investere 47 milliarder dollars for at øge den europæiske andel af chipproduktionen til 20% af verdensmarkedet inden 2030. TSMC's diversificering af produktionen kan også styrke Taiwans "soft power" på verdensscenen, hvor Beijing har forsøgt at kvæle Taipei.

Marcin Mateusz Jerzewski, direktør for Taiwan-kontoret i det Europæiske Center for Værdier og Sikkerhedspolitik, fortalte VOA, at TSMC ubestrideligt har forstærket Taiwans globale position. "Som verdens førende halvleder-fabrik inkarnerer TSMC teknologisk excellence og innovation, hvilket i høj grad styrker Taiwans 'soft power' på den internationale scene," sagde han. "Ikke desto mindre udgør den stigende afhængighed af TSMC en nuanceret dilemma for Taiwans internationale position, da landets globale opfattelse i stigende grad afhænger af denne enkeltstående virksomheds succes. Denne overafhængighed kræver en strategisk vurdering for at sikre bæredygtig økonomisk og diplomatisk engagement."

Jerzewski bemærkede, at mens TSMC tegner sig for en stor del af Taiwans økonomi, er det primært afhængigt af små og mellemstore virksomheder, som regeringen bør hjælpe med at investere i demokratiske lande for at styrke deres forbindelser og mindske risikoen for overlæn-dighed på en enkelt virksomhed.