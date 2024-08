TSMC har personaleproblemer i USA

TSMC har problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til deres nye værker i Arizona, USA. Analytikere siger, at lønnen hos TSMC er en stor del af årsagen.

9 aug. 2024 kl. 11:10 Af Maria DEL:

TSMC's vanskeligheder med deres fabrikationsenhed i Arizona er nu almindelig kendt, forstærket af en stabil strøm af lækager og ekspertkommentarer i løbet af de seneste måneder. To faktorer menes at være kernen i Arizonas fabriks manglende succes: en forskel i den amerikanske og taiwanske arbejdskultur samt TSMC's tilbøjelighed til at spare på lønningerne.

I dag har New York Times udgivet en detaljeret kommentar om TSMC's dilemma, som blandt andet fremhæver frustrationen blandt amerikanske arbejdere over de anstrengende arbejdsforhold og ledelsens forsøg på at få medarbejderne til at påtage sig opgaver ud over deres jobbeskrivelse for at forhindre yderligere forsinkelser i fabrikkens drift.

Husk, at TSMC allerede har forsinket idriftsættelsen af deres enhed i Arizona, hvor kommercielle operationer nu forventes at begynde først i første halvdel af 2025.

TSMC har indset, at Taiwans arbejdskultur ikke er anvendelig i USA, i hvert fald ikke uden store tilpasninger for at skabe en mere afbalanceret arbejds- og livsligevægt. Virksomheden har skåret ned på møder og forsøgt at reducere arbejdsbyrden for deres amerikanske medarbejdere.

Kernen i TSMC's udfordringer er dog, at de forsøger at tiltrække og fastholde den øverste 1 procent talent i landet med lønninger, der ligger et sted i de øverste 20 procent. Dette er en usund model, især da chipproducenten direkte konkurrerer med eftertragtede startups, hedgefonde og investeringsbanker om at tiltrække dette talent.

Løsningen er enkel: Enten betaler TSMC betydeligt mere som en stærk motivation, eller også forsøger de at etablere brede partnerskaber med amerikanske universiteter for direkte at ansætte rå talenter og derefter tilbyde intern træning. Sidstnævnte mulighed er dog ret tidskrævende.