USA forbereder flere chip-restriktioner for Kina

USA begrænser igen chip-salg til Kina og påvirker AI-udviklingen. Nvidia og andre chipproducenter falder på børsen.

7 mar. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Det er ikke første gang, at USA har begrænset salget af chips til Kina. I oktober indførte de en række regler for at forhindre, at landet skaffer nøglekomponenter til de fremskridt, det laver inden for AI. Dette er særligt relevant, da fremadskridende sprogmodeller som GPT-4 kræver mere og mere regnekraft.

Nvidia er et af de firmaer, der har nydt godt af dette AI-boom. De producerer grafikchips, der er ansvarlige for at køre teknologien bag de mest fremtrædende AI-udviklinger, såsom ChatGPT fra OpenAI eller Bard fra Google.

Under den første begrænsning svarede Nvidia med at udvikle en mindre kapabilitetschip specielt til det kinesiske marked. Men under de nye, potentielt implementerede kontrolforanstaltninger, ville selv den chip blive begrænset for eksport.

Efter denne rapport blev offentliggjort, faldt aktierne for Nvidia og AMD med 2%, mens Qualcomm faldt lidt over 2%, og andre producenter som Marvell og Broadcom faldt med 1%."