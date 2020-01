AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-16 08:43

Zhaoxin processorer skal udfordre AMD og Intel

Zhaoxin frigav i juni sin LuJiaZui CPU, der er bygget på en 16nm proces node og integreret med x86 mikroarkitektur. CPU'en vil være en del af KaiXian KX-6000 familien, der er rettet mod både mobile og stationære pc'er.





Som rapporteret af WikiChip, er Zhaoxin i færd med at designe sin næste generation af SOC'er til KaiXian og KaiSheng serien. Sidstnævnte er designet til at strække vingerne ind i server- og datacenterapplikationer.

De nuværende KaiXian KX-6000 processorer er baseret på Lujiazui arkitekturen. De tilbyder kun op til otte-cores med en basefrekvens på 3 GHz. Zhaoxins nyere KX-7000 chips, vil inddrage en ny (ikke-udgivet) arkitektur, som vil være bygget på en 7nm fremstillingsproces, og iklædes en iGPU, som ikke var inkluderet i KX-6000-processoren.

KX-7000 processor GPU’en er planlagt at være kompatibel med DirectX 12 og yde support til PCIe 4.0 og DDR5 RAM. Zhaoxin arbejder også på en 7nm produktion, og seneste rygter omtaler, at Zhaoxin i øjeblikket er i planlægningsfasen mod at udvikle et sub-7nm-design til både bærbare og stationære CPU'er. AMD og Intel har også bekræftet DDR5 & PCIe 5.0 understøttelse til deres serverplatforme i 2021, så de ville også have support til den samme hukommelsesteknologi på deres forbrugerbaserede platforme.

KaiSheng KH-4000 processoren ville, selvom den er fokuseret på serverapplikationen, stadig være baseret på en 16 nm proces node. Zhaoxin planlægger at tilbyde en helt ny mikroarkitektur og vil også tilbyde fordoble antallet af kerner og threads i forhold til de eksisterende processorer i KH-3000 serien. Dette ville betyde, at vi vil se op til 32 kerner og 64 tråde, i betragtning af at de nuværende serverchips kun har otte kerner og 16 tråde.

KaiSheng KH-40000 serien vil tilsyneladende tilbyde dual-socket support, hvilket ville gøre det muligt at kombinere to 32 core CPU'er til et bundkort, hvilket ville hæve det samlede kerneantal til 64 kerner. KH-40000 er planlagt at bruge DDR4, en ret stillestående industristandard, og tilbyder support til PCIe 3.0-interfacet.





