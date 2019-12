AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-24 01:06:14

Godzilla VS Kong rammer biograferne i 2020

Universet omkring Godzilla og King Kong er ved flere lejligheder blevet filmatiseret. Nu får de to monstre endelig en fælles film.

Monster-film er altid populære. Nogle af de mest populære har i nyere tid omhandlet Godzilla og King Kong.

Nu ser det så endelig ud til, at de to monstre får lov til at medvirke i en og samme film. Filmen kommer angiveligt til at få premiere i 2020 under titlen Godzilla VS Kong.

Hvis du spekulerer på, hvem der har fået rollen som instruktør, så er den faldet til Adam Wingard. Han er blandt andet kendt for at have stået bag Blair Witch, der fik premiere i 2016.

Produktionen til Godzilla VS Kong forventes at begynde 1. oktober i år. Selve filmningen vil først nå sin afslutning i februar 2019.

Det betyder, at vi efter alt sandsynlighed må vente til starten af 2019 med at se en trailer dukke op.