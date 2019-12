AUTHOR :

Terminator Dark Fate 2019 teaser trailer

Paramount Pictures udgav igår en ny teaser trailer til den kommende Terminator film, Terminator Dark Fate.

Næste skud i franchisen, har en parade af prominente Hollywood skuespillere på rollelisten såsom Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna og Diego Boneta. Terminator Dark Fate får premiere i biograferne verden over den 1. november 2019.

“Welcome to the day after Judgment Day. Producer James Cameron returns with director Tim Miller for Terminator: Dark Fate. Be the first to see the official teaser trailer.”



Science fiction actionfilmen er blevet instrueret af Tim Miller, med et manuskript skrevet af David Goyer, Justin Rhodes og Billy Ray, fra en historie af James Cameron, Charles Eglee, Josh Friedman, Goyer og Rhodos, hvor Cameron er også sat at tjene som producent sammen med David Ellison.

